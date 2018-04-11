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1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:44
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlara, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı belirtilerek, "Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait silah mevzileri imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Irak şehitKuzey ırak Terör Saldırısı
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