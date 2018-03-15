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Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı ve şiirli destek

Gümüşhane’de Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatına’ destek olmak için ışık ve bayrak gösterisi yaparak, Mehmetçiğe selam gönderdi.KYK’ya bağlı...

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı ve şiirli destek

Gümüşhane’de Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatına’ destek olmak için ışık ve bayrak gösterisi yaparak, Mehmetçiğe selam gönderdi.KYK’ya bağlı...

15 Mart 2018 Perşembe 00:21
Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı ve şiirli destek

Gümüşhane’de Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatına’ destek olmak için ışık ve bayrak gösterisi yaparak, Mehmetçiğe selam gönderdi.

KYK’ya bağlı Merkez Zeynep Ana, Kelkit Osman Nuri Efendi, Şiran Mustafa Gül, Köse ve Torul yurtlarında barınan öğrenciler Zeytin Dalı Harekatında görev yapan güvenlik güçlerine destek olmak için yurt binalarının oda ışıklarıyla, avluda ise cep telefonlarının ışıklarıyla Afrin yazdı.

Türk Bayrağı açıp cep telefonlarıyla ışıklandırarak operasyona katılan Mehmetçiğe destek amacıyla “Selam size ey kahramanlar. Yüreklerinde vatan ve iman gücüyle savaşan, bir hilal uğruna canlarını, kanlarını gözyaşlarıyla yıkayıp feda eden yiğitlerimiz selam olsun size” dizelerini seslendirerek selam gönderen öğrenciler yurt bahçesinde de toplanarak Türk bayrağı açtı ve cep telefonu ışıklarıyla "Afrin" yazdı.

Öğrencilerin bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından da paylaşılırken, çok sayıda beğeni aldı.
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