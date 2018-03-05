Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantılar hafta boyunca sürecek.

Toplantıların il gününde Kelkit ilçesine bağlı Eymür köyünün içme ve kullanma suyu memba tahsis kararı konusu görüşüldü. Gündem maddesiyle ilgili bilgi veren Genel Sekreter Akdoğan, köyün su ihtiyacı için yine köyün orman sahasından köye 0,15 sn/lt kapasiteli memba tahsisi kararı gerektiğini söyledi. Madde mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Bir diğer gündem maddesi ise İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri biriminin 2018 yılı sulama tesisleri yatırım programı hakkındaki teklif maddesi görüşüldü. Kurumun kendi öz kaynaklarıyla yapması planlanan il genelinde sulama tesisi ve kanallarının onarımı konusu kararlaştırıldı.