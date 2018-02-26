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‘Gümüş’Hane’ler okuyor’ projesi başlıyor

Gümüşhane’de hem okullarda hem kahvehanelerde hem de evlerde gerçekleştirilecek olan dev okuma kampanyası ‘Gümüş’Hane’ler okuyor, birlikte okuyoruz’ projesi hayata geçiriliyor.Çarşamba günü tanıtım toplantısı yapılacak olan proje...

‘Gümüş’Hane’ler okuyor’ projesi başlıyor

Gümüşhane’de hem okullarda hem kahvehanelerde hem de evlerde gerçekleştirilecek olan dev okuma kampanyası ‘Gümüş’Hane’ler okuyor, birlikte okuyoruz’ projesi hayata geçiriliyor.Çarşamba günü tanıtım toplantısı yapılacak olan proje...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:32
‘Gümüş’Hane’ler okuyor’ projesi başlıyor

Gümüşhane’de hem okullarda hem kahvehanelerde hem de evlerde gerçekleştirilecek olan dev okuma kampanyası ‘Gümüş’Hane’ler okuyor, birlikte okuyoruz’ projesi hayata geçiriliyor.

Çarşamba günü tanıtım toplantısı yapılacak olan proje kapsamında öğrenci ve velilerin yanısıra kahvehanelerde de kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. İl genelinde öğrenciler ve veliler arasında kitap okuma yarışmasının da düzenleneceği projede ayrıca il genelinden, üniversiteden ve ülke genelinde tanınmış yazarlardan oluşan grup konferanslar da verecek.

Projeyle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, geleceğin teminatı olan çocukların kişilik, karakter, düşünce ve toplumsal boyutta sorumluluk alan bireyler olabilmesi adına okullardaki faaliyetlerle beraber yoğun bir kitap okuma faaliyetinin gerçekleşmesini arzu ettiklerini söyledi.

Bu bağlamda “Gümüş-Hane’ler okuyor” şeklinde “birlikte okuyoruz” sloganıyla projeyi başlattıklarını kaydeden Doğan, “Proje ile okullarımızda en az 1 saatlik kitap okuma saatleri olacak. Ayrıca ülke genelinde ve ilimizin yetiştirdiği eğitimci-yazarlarla beraber söyleşi programları, ilkokul kategorisinde masal derleme çalışmalarının yapıldığı ve şehir hayatı içerisinde önemli bir yer tutan kahvehanelerin kitaplarla buluşması adına kahvehaneler kıraathanelere dönüşüyor etkinlikleri, eğitimin önemli bir ayağı olan velilerin de sürece katılmasını arzu ettiğimizden dolayı haneler okuyor veli ziyaretleri projemizin bir bileşeni olacak” dedi.

Ortaokullarda 5-6 sınıf düzeyinde Cahit Zarifoğlu’nun ‘Yürek dedeyle padişah’ kitabı, 7-8 sınıflarda Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz Gemi’ kitabı, liselerde 9-10 sınıflarda Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Çöle inen nur’ kitabı, 11-12 sınıflar düzeyinde ise Doğan Cüceloğlu’nun ‘İyi düşün, doğru karar ver’ kitaplarını içeren yarışma yapacaklarını ve bu yarışmaya il genelinde ki tüm öğrencilerin katılacağını ifade eden Doğan, ayrıca veliler için de il genelinde Prof.Dr. Halit Ertuğrul’un ‘Kendini arayan adam’ kitabıyla yarışma yapacaklarını söyledi.

Halit Ertuğrul’un ‘Kendini arayan adam’ kitabına Gümüşhane, Kelkit ve Şiran Belediyelerinin sponsor olduğunu velilerimize yönelik dağıtılacak bine yakın kitabın bu belediyeler tarafından alınacağını dile getiren Doğan, Halit Ertuğrul’un velilere ve öğrencilere yönelik Merkez, Şiran ve Kelkit ilçelerinde de konferanslar vereceğini kaydetti.

Gümüşhane’de ki yazarlarından, Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden çevrelerle kitap okuma kültürüne katkı sağlayacak etkinlikler, söyleşiler ve okuma atölyeleri de planladıklarını sözlerine ekleyen Doğan, “Projemizi Çarşamba günü Kültür Merkezinde yapacağımız tanıtım toplantısıyla başlatıyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aktif dönemlerimiz olacak. Bu süreler içinde okunan kitaplar e-okul sistemine girilmiş olacak. 3 aylık süre içerisinde daha önceki döneme göre oluşturulan farkı görmüş olacağız. Bu noktada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz belli bir seviyede okuma faaliyetinin içerisindeydiler. Bu proje ile il genelini aynı formatta ve aynı çerçeve içerisinde buluşturmaya gayret ettik. Bu noktada tüm paydaşlarımızla, üniversitemizle, STK’larımızla, diğer kurumlarımızla, velililerimizle, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle beraber bir bütün halinde ve projenin de isminde olduğu gibi birlikte okuduğumuz ve tüm hanelerimizin okuma sürecine girdiği bir çalışmayı arzuluyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Okullarımızda yapılacak çalışmalarla da bu faaliyete derinlik kazandırılacak. Önümüzdeki yıl da bu proje 3 aylık değerlendirme süreci sonunda kısmi değişiklikler yaparak 2018-2019 eğitim öğretim yılında tekrar yapacağız” diye konuştu.
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