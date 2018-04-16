Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 2018 yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Memiş, 2018 yılında kamu kuruluşlarına 3 milyar 954 milyon 567 bin lira proje tutarlı işi bulunduğunu, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını söyledi.

Gümüşhane son 15 yılda aldığı yaklaşık 9 milyar liralık yatırımla kişi başına en fazla yatırım alan illerin başında geldiğini, adeta tüneller, baraj ve göletler şehri olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Dağların arkasında yaşayan bizleri düşünen bir Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz, Milletvekillerimiz var. Bizler yerel imkanlarla ne kadar hizmet üretirsek üretelim bizim ilimizi diğer illere ve diğer ülkelere ulaştıran büyük kamu yatırımları olmasa bunların önemi olmaz. Vizyonel yatırımları Cumhurbaşkanımız sayesinde almaya başladık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Devam eden duble yollar ve tünellerle ulaşımın kısa sürede yapılacağını ifade eden Memiş, “Havalimanı ihale edildi ve müteahhit firma çalışmalarına başladı. Kısa süre içerisinde bitirilecek. Bunlar bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ve tersine nüfus göçünü yaşamamızı sağlayacak olan büyük kamu yatırımları. Bunlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Kayalıklara kurulmuş Türkiye’de tek iliz”

Gümüşhane’nin birtakım alameti farikaları olduğuna değinen Vali Memiş, şunları söyledi: “Kayalıklara kurulmuş Türkiye’de tek iliz. Dağlık yerlere kurulan var ama kayalıklara kurulan tek il Gümüşhane. Bu belediye hizmetlerinin maliyetini diğer illere göre 5 kat fazlalaştırıyor. Bütün belediye başkanlarımızın gösterdiği performanstan ziyadesiyle memnuniyetimi ifade ediyor, hepsini tebrik ediyorum. 1,5 yılda KÖYDES, Özel İdare ve merkezi idare kaynaklarıyla bu kent 600 kilometre yol yaptı. Bu bir Türkiye rekoru. Bu yıl hedefimiz 500 kilometre idi ancak yeni KÖYDES düzenlemesiyle bu rakamı revize etmemiz gerekti. Bu programı en iyi uygulayan illerin başında olacağız.”

“Kelkit havzası Türkiye’nin en önemli bölgelerinden birisi olacak”

Gümüşhane’nin tarım ve hayvancılık verilerinin de iyiye gittiğini ve tarımsal hasılanın da arttığını dile getiren Vali Memiş, “Kelkit havzasında devam eden 30 baraj ve göletin sulayacağı yaklaşık 500 bin dönüm arazi de hesaba katıldığında o havza Türkiye’nin en önemli bölgelerinden birisi olacak. Bir üniversite kentiyiz. 20 bin genç beyin ilimize büyük değer katıyorlar. Üniversitemizle gurur duyuyoruz. Öğrenci sayısını 30 bine çıkarmak, akademik performansını yükseltmek yönünde hedeflerimiz var. Eksiklerimiz olabilir, bu eksiklerle beraber önemli olan huzur ve uyum içerisinde Gümüşhane’ye hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

Gümüşhane’de yaşayan hiçbir vatandaşın başka yerde yaşayanla imrenmemesini istediklerini, Gümüşhane’de yaşadığı için insanların mutlu ve huzurlu olmalarını istediklerini kaydeden Vali Memiş, tek amaçlarının bu olduğunu ve bu amaç doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

“Havalimanı ve tüneller bittiğinde tersine göçü göreceksiniz”

Türkiye’nin en başarılı bölge müdürlüklerinin olduğu bölgede oldukları için şanslı olduklarını da dile getiren Vali Memiş, “Kamu kaynağını çok iyi şekilde kullanıyor, israf etmiyoruz, başkasına da peşkeş çekmiyoruz. Bir kuruşun bile hesabını yapıyoruz. Biraz daha duyarlılık bekliyoruz bölge müdürlüklerimizden. Köylerimiz dolmaya başladı. Havalimanı ve tüneller bittiğinde tersine göçü göreceksiniz. Altyapı yatırımları ve diğer temel hizmetleri ne kadar iyi yaparsak o kadar hemşehrilerimizin kente gelmesi mümkün olacak” dedi.

“Tarımsal hasılamızda yüzde 24’lük artış yaşadı”

Toplantıya katılan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise devletin Gümüşhane’ye çok güzel yatırımlar yaptığını, kamu yatırımları açısından nüfus başına bakıldığında en fazla yatırımın Gümüşhane’de olduğuna dikkat çekerek, “Daha çok çalışmak zorundayız. İnsanlarımız artık göçmen kuşlar gibi oldu. Yaz nüfusumuz en az 3-4 misli olduğu döneme giriyoruz. Özellikle 2 sektörde kamu yatırımlarıyla kentin kalkınacağını söylemiştik. Biri tarım biri turizmdi. TÜİK verilerine göre tarımsal hasılamızda yüzde 24’lük artış yaşadı. Hayvancılık gelişiyor, sulama tesislerimiz yavaş yavaş devreye giriyor. Bu sulamalar da devreye girince 2 milyarlın üzerine çıkacağız” diye konuştu.

“Bir ülkenin en önemli meselesi gıda”

Bir ülkenin en önemli meselesinin gıda olduğunu belirten Pektaş, “Yapılan hesaplamalara göre 2035 yılında dünyada gıda üretimi bugünden yüzde 12 daha az olacak. Buna karşın nüfusun da 1 milyar artacağı tahmin ediliyor. Gıdaya erişim zorlaşacak, gıda fiyatları yükselecek. Gümüşhane’de modern sulanabilir arazimiz var. Hızlı bir şekilde baraj ve göletleri yapıyoruz. Birinci önceliğimiz bunları biran önce bitirmek” ifadelerini kullandı.

“Bugün ulaşım noktasında gayet iyiyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarındaki Santa Harabelerinde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Pektaş, “Orası saklı bir cennet. Turist sayımızı binlerle ifade ederken on binlerle, yüz binlerle ifade edeceğiz artık. Turizm altyapımızı biz devlet olarak yaptıkça özel sektörde buna merak salmaya başladı. Artık insanlar daha çok tabiat turizmine, macera turizmine ağırlık veriyor, yeşille daha yakın yaşamak istiyor. Turistler veya hemşehrilerimiz buraya geldiği zaman sıkılmadan buraları gezdirecek ortamları hazırlamamız lazım. Bütün bunlar ulaşımla oluyor. Bugün ulaşım noktasında gayet iyiyiz. Zigana, Vauk, Pekün tünelleri devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa Pöske ihale ediliyor. Tersun’da projeler başladı. Biz 2023’e çok hazır bir iliz. Bu yatırımların birçoğu o zamana kadar yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri tek tek söz alarak kurumlarının yaptığı ve planladığı çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

“Gümüşhane Karadeniz’in GAP’ı”

İlk sunumu yapan Devlet Su İşleri 22.Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Gümüşhane’de 81 projeden 58’inin devam ettiğini, 23’ünün ihale aşamasında olduğunu belirterek, 28 göletin inşa, 15 göletin işletme, 17 göletin de planlama aşamasında olduğu Gümüşhane’yi ‘Karadeniz’in GAP’ı’ olarak nitelendirerek önümüzdeki yıllarda bu projeler hizmete girdikçe çiftçilere olan katkısının görüleceğini kaydetti.

Kuruluşlar bazında Gümüşhane’ye en fazla yatırım yapan kurum olan Karayolları 10.Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ise Temmuz sonu gibi 11 kilometrelik Çevre Yolunun tamamlanacağını belirterek Türkiye’nin vizyon projelerinden birisi olan Yeni Zigana Tüneliyle ilgili bilgi verdi.

Yeni Zigana tünelinde yüzde 45 seviyesine ulaşıldı

14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en uzun çift tüplü karayolu tünelinin Yeni Zigana tüneli olduğunu hatırlatan Bayramçavuş, “24 saat esasına göre çalışıyoruz. Trabzon tarafından çift tüpte 2 bin 250 metre, Gümüşhane tarafından da çift tüpte 4 kilometre ilerledik. Üç ana şaftımız var. 260-360 metre arasında derinliği var. Bir şaftı yaptık. Büyük şaft için makine geldi hazırlıklar yapılıyor. Havalandırma çıkışını normal baca gibi değil tünel gibi yüzeye çıkmadan yan tünelle veriyoruz. Olumsuz hava şartlarından etkilenmesin diye. İşe başlayalı 15 ay oldu ve çok hızlı ilerledik. 6,5 kilometre tamamlandı. Şafttan sonra Gümüşhane tarafındaki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Kaza kara noktası Pirahmet kavşağında köprülü kavşak yapımının ikmal ihalesinin yapıldığını ve bu yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Bayramçavuş, Gümüşhane-Bayburt arasındaki 1,6 ve 5,9 kilometre çift tüplü Vauk tünelinde çalışmaların başladığını, Gümüşhane-Kelkit arasındaki 6 bin 350 metrelik çift tüplü Pekün tünelinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İkisu-Şiran karayolu üzerinde bir türlü trafiğe açılamayan Aynalı tünelle ilgili firmaya fesih sürecinin başladığını, bu sürecin tamamlanmasının ardından hemen yapılacağını dile getiren Bayramçavuş, yine İkisu-Şiran karayolu üzerindeki Tersun tünelinde proje çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Milletvekilinden ekolojik köprü talebi

Bayramçavuş’un sunumu sırasında AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, karayollarında yapılan yollarda yaban hayvanları için “ekolojik köprü” talebinde bulundu.

“Yeni Zigana Türkiye’nin prestij projesi”

Bu sırada söz alan Milletvekili Pektaş, Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların ödenek sıkıntısından dolayı durduğu şeklinde haberler çıktığını hatırlatarak, “Trabzon tarafı bizden daha geride kaldı. Bu taraftaki ekibin bir kısmı şaftı açmak üzere oraya kaydırıldı. Kesinlikle hem Ulaştırma Bakanımızla görüştük. Bu Türkiye’nin prestij projesi. Bundan taviz vermemiz mümkün değil. Hiçkimsenin zerre kadar endişesi olmasın” açıklamasında bulundu.