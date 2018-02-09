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Gümüşhane’de gençler iyilik yapmaya devam ediyor

Gümüşhane Gençlik Merkezi, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü görevlileri ortaklığında yaban hayatı yemleme etkinliği gerçekleştirdi.Etkinliğe...

Gümüşhane’de gençler iyilik yapmaya devam ediyor

Gümüşhane Gençlik Merkezi, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü görevlileri ortaklığında yaban hayatı yemleme etkinliği gerçekleştirdi.Etkinliğe...

09 Şubat 2018 Cuma 20:20
Gümüşhane’de gençler iyilik yapmaya devam ediyor

Gümüşhane Gençlik Merkezi, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü görevlileri ortaklığında yaban hayatı yemleme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, Gençlik Liderleri, Gönüllü gençler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şubesi görevlileri katıldı.

Etkinlikte Köse ilçesine bağlı Köse dağındaki karlı bölgelerin yoğun olduğu yerlere kış şartlarında yaban hayvanlarının açlık sorununu gidermek için kırsala ot ve yem tanelerini bıraktıklarını kaydeden Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, “Gençlerin İyilik Ağacı projesi kapsamında ‘Yaban hayatına el uzat onlarla ol’ diyerek gönüllü gençlerle kış şartlarında yaban hayvanlarının açlık sorununu gidermek adına kış şartları iyileşene dek bu tür etkinliklere ortak olacağız” dedi.
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