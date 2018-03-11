Genç fotoğrafçılar Torul Kalesi Cam Seyir Terasında

Gümüşhane Gençlik Merkezi bünyesinde devam eden fotoğrafçılık kursunun genç kursiyerleri uygulamalı eğitim gezileri kapsamında ikinci ziyaretlerini Torul Kalesi Cam Seyir Terasına gerçekleştirdi.

Ödüllü fotoğraf sanatçısı Mustafa Zengin’in eğitmenliğinde gerçekleşen etkinlikte ziyarete açıldığı 65 günde yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği ve 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin en yüksek ve karayoluna 2,5 kilometrelik mesafesiyle Türkiye’nin en ulaşılabilir cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası uygulamalı fotoğrafçılık eğitim gezisine 35 kursiyer katıldı.

Kursiyerler Torul Kalesi Cam Seyir Terası ziyaretlerinden sonra Torul merkez ilçe mahalle ve sokaklarında, sokak fotoğrafçılığında ışık kullanımı ve kompozisyon uygulamaları yaptı.

Kursiyerleri ile birebir ilgilenerek fotoğrafçılık sanatının bütün inceliklerini ve tekniklerini uygulamalı bir şekilde öğrencilerine aktarmaya çalışan eğitmen Mustafa Zengin, bu tutumuyla da genç fotoğrafçıların takdirini ve sevgisini kazandı.

Uygulamalı eğitim gezileri ile ilgili bir değerlendirme yapan Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel de yaptığı açıklamada Mustafa Zengin’in özverili çalışmalarına değinerek, “Fotoğrafçılık sanatı Gümüşhane’nin tanıtımı için çok önemli bir araç. Bu çalışmalarla ilimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Mustafa Zengin Hocamıza ve kursiyer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.