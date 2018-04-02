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Başkan AVM için ilk kazmayı kendisi vurdu

Gümüşhane’de Alışveriş Merkezi (AVM) yapılmak üzere boşaltılan şehirlerarası otogar ve Daltaban sanayi sitesinde yıkım işi başladı. Belediye Başkanı Ercan Çimen, iş makinesine çıkarak duvarlara ilk darbeyi kendisi vurdu.Hasanbey Mahallesi,...

Başkan AVM için ilk kazmayı kendisi vurdu

Gümüşhane’de Alışveriş Merkezi (AVM) yapılmak üzere boşaltılan şehirlerarası otogar ve Daltaban sanayi sitesinde yıkım işi başladı. Belediye Başkanı Ercan Çimen, iş makinesine çıkarak duvarlara ilk darbeyi kendisi vurdu.Hasanbey Mahallesi,...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
Başkan AVM için ilk kazmayı kendisi vurdu

Gümüşhane’de Alışveriş Merkezi (AVM) yapılmak üzere boşaltılan şehirlerarası otogar ve Daltaban sanayi sitesinde yıkım işi başladı. Belediye Başkanı Ercan Çimen, iş makinesine çıkarak duvarlara ilk darbeyi kendisi vurdu.

Hasanbey Mahallesi, Daltaban Semtinde uzun yıllardan beri şehre hizmet veren Daltaban Sanayi Sitesi ve şehirlerarası otobüs terminalinin yıkımına başlandı.

Belediye Başkanlığı tarafından aynı alana yap-işlet-devret modeliyle yaptırılacak olan alışveriş merkezi için alanda yıkım ve boşaltma işlemi 10 gün içerisinde tamamlanacak ve Nisan ayı bitmeden AVM’nin temeli atılacak.

Beraberinde Belediye Meclisi üyeleriyle yıkım çalışmalarını inceleyen, bu sırada iş makinesinin üzerine çıkarak duvarlara ilk darbeyi de kendisi vuran Belediye Başkanı Ercan Çimen, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Gümüşhane’nin tarihi bir günü yaşadığını söyledi.

“Şehrin en güzel noktasında 70’den fazla dükkan, sinema salonları, 2 kat otoparkı olacak”

Yaklaşık 1 yıl önce yap-işlet devret modeliyle AVM’nin ihalesini yaptıklarını, 30 yıl süreyle bir firmanın ihaleyi kazandığını ve tüm projelerinin hazır olduğunu belirten Çimen, “Belediye olarak bu alanları biz yıkacağımızı söylemiştik ve bugün başlattık. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. İçerisinde 70’den fazla dükkan, sinema salonlarıyla, altında 2 kat otoparkıyla şehrin en güzel noktasında ihtiyacımız olan ve yıllardır özlemini çektiğimiz AVM’yi burada inşa edeceğiz. 10 gün içerisinde yıkım çalışmalarını bitirip Nisan ayı bitmeden temeli atacağız” dedi.

“Bir yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz”

Bu tür işlerin kolay olmadığını, bu bölgede yaklaşık 25 yıldır bulunan esnaflar olduğunu hatırlatan Çimen, “Onları mağdur etmeden diğer sanayiye taşıyıp yaptığımız dükkanlara yerleşmelerini sağladık. Otogarımızı da hemen karşısında geçici otogar yaparak oraya taşıdık. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle insanımızı mağdur etmiyoruz. Onlara imkanlar sunuyoruz. Herkes şuanda olduğu yerden memnun. Yıllardır hasreti ve özlemi çekilen, bizim de 2009 yılından beri istediğimiz AVM bugüne nasipmiş. Bu işin bu noktaya gelmesinde Valimiz Okay Memiş ve milletvekillerimize, STK’lara, siyasi parti il başkanlarına teşekkür ediyorum. Bir araya gelerek istişarelerde bulunduk ve bu noktada hem fikir olduk. En büyük kazanımımız da ortak aklı oluşturmamız oldu. Bir yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.
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