AFAD’ın eğitmen adayları Zigana Dağında kursa katılıyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında ‘Doğada arama ve kurtarma eğitmenlik modül-2’ kursu düzenliyor.

Başkanlığın Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından AFAD personeline yönelik düzenlenen kursa 36 eğitmen adayı katılırken kursiyerler senaryo gereği çığda yaralı aradı, doğada mahsur kalan yaralıyı ise halat yardımıyla kurtardı.

Gümüşhane AFAD Müdürü Mesut Bayrak, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin düzenlediği kursa çeşitli illerden 36 eğitici eğitmen adayının katıldığını belirtti.

Doğada arama kurtarma eğitmenlik kursu kış ayağının Zigana Dağının zorlu koşullarda yapıldığını dile getiren Bayrak, “Eğitimde teorik bilgiler alındıktan sonra sahada tatbikatla devam ediyor. Hem teorik hem de tatbikat şeklinde eğitim bir hafta sürecek” dedi.

Kursta senaryo bazlı tatbikatlar da yaptıklarını kaydeden Bayrak, “Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan yaralı ile doğada kaybolan yaralı arandı. 2009 yılı ocak ayında Zigana’da bir çığ felaketi yaşandı ve 10 dağcımız çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Burada ki tatbikatımızın amacı da çığ altında kalan vatandaşların aranıp bulunması. Yaralı bulunduktan sonra ilk müdahalenin yapılmasıyla birlikte 112 acil servis hastaneye sevkini sağlamak. Tatbikatta bu senaryo uygulandı. Bunu gerçekleştirmek içinde ülkenin birçok ilinden toplam 36 eğitici eğitmen adayı ile 10 eğitici eğitmenimiz Zigana’ya geldi. Bunlar eğitici eğitmenlik sertifikasını aldıktan sonra diğer arama kurtarma teknisyenlerine, ileride olacak gönüllülerimize eğitim verecekler. Doğada 2,5 yıl süren doğada arama, kurtarma eğitim programıdır. Eğitim 2,5 yıl mevsimsel özelliklere göre verilmektedir. Eğitmenlik kursumuzun da yaz ve kış ayakları var” şeklinde konuştu.