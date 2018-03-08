Ziraat Odası’ndan fındık üreticilerine ’Küllenme’ uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçtiğimiz yıllarda fındıkta önemli verim ve kalite kaybına neden olan külleme hastalığına dikkat çekerek yeni sezon öncesi üreticilerin bu hastalıkla mücadeleyi ihmal etmemelerini, mutlak süratle ilaçlama yapmalarını istedi.

Karan, yeni sezon öncesi şimdiden üreticileri külleme hastalığıyla ilgili mücadeleye çağırdı. Kış mevsiminin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu fındık bahçelerinin erken yeşererek, yaprakların farekulağı büyüklüğüne ulaştığı belirten Karan, külleme hastalığıyla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Bu yıl yaz mevsiminin kurak geçeceği yönünde tahminler yürütüldüğünü ifade eden Karan, “Bir aya kalmaz fındık yaprakları tamamen açar ve fındık çotanakları görünmeye başlar. Son 4-5 sezondur ürünümüze kanser virüsü gibi musallat olan külleme hastalığı yaprakların tamamen açmasıyla birlikte kendini göstermeye başlayacaktır. Üreticilerimiz hastalık bahçelerimizi tamamen sarmadan ilaçlı mücadeleyi zamanında yaparak ürününü bu hastalığa karşı korumalıdır. Külleme hastalığına karşı geçtiğimiz yıllarda yapılan ilaçlı mücadelenin farkını yaptıran üreticilerimiz gördü. İlaçlama yapılan bahçelerde külleme hastalığı en aza indirilirken, ilaçlama yapılmayan bahçelerde hastalık büyük oranda verim ve kalite kaybına neden oldu. Külleme hastalığıyla mücadele kesinlikle göz ardı edilerek, ihmal edilmelidir. Üreticilerimiz külleme hastalığıyla ilgili mücadele konusunda gerekli bilgileri odamızda görevli tarım danışmanlarına başvurarak alabilirler” dedi.