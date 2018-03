Yılmaz: “Giresun’da 5 yılda 5 bin kişiye kanser teşhisi konuldu”

Giresun İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel’in açılış konuşmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehitler anısına saygı duruşuyla başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, ülkemizin Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu birlik ve beraberlik içerisinde her türlü mücadelenin altından kalkabileceğini ifade ederek Afrin’de kahramanca mücadele eden askerlerimize duacı olduklarını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiklere fındık ve çeşitli hediyeler götüren İl Genel Meclisi üyeleri Resul Özdemir ve Uğur Erarslan duygu ve gözlemlerini meclisle paylaştı.

Meclisin il gününde gündem dışı konuşan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise Giresun’da 2013 yılından bugüne 5 bin kişiye kanser tanısı konulduğuna dikkat çekerek Kanser İhtisas Hastanesi kurulması gerektiğini vurguladı. Doğu Karadeniz’in diğer illerinde olduğu Gibi Giresun’da da dikkat çeken hastalıkların başında kanser geldiğini ifade eden İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz “Türkiye’de her yıl 165 bin kişiye günde 450 kişiye kanser tanısı konulmaktadır. Giresun’da ise 2013 yılından bu güne 5 bin civarında hastaya kanser tanısı konulmuştur Özellikle 1986 yılındaki Çernobil nükleer santrali patlamasından sonra 20-30 yılda Giresun ve Doğu Karadeniz illerinde kanser giderek etkisini artırmıştır. Giresun uzun yıllardır bu çok önemli hastalığın teşhis ve tedavisinde hep komşu illerin hastanelerine mahkum olmuştur. Bir onkoloji doktoru dahi yeni gelmiştir. Göreve henüz yeni başlayan bu doktorun hasta sayısı şimdiden bini geçmiş durumdadır. Hastalarımızın özellikle kanser takipleri için çektirmesi gereken Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) maalesef hastanelerimizde olmadığı için yapılamamaktadır. Çernobil kazasından sonra radyasyon etkileri hala yeterli bilimsel araştırmalarla ortaya konulamamış ilimizde ve bölgemizde Kanser Araştırma yada Onkoloji Enstitüsü düzeyinde bir ihtisas hastanesi yoktur. Giresun kanserle mücadelede böyle bir hastaneyi çoktan hak ediyor. Erken teşhis ve tarama için başta PET olmak üzere her türlü görüntüleme, kemotrapi, radyotrapi ve diğer sağıtım yöntemlerini yani kanserle ilgili her şeyi içinde barındıran bu sağlık merkezini bölgemizde tek olacak bu hastaneyi acilen istiyoruz. Bu araştırma hastanesi için tüm Giresun ayağa kalkmalıdır” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel ise yapımı devam etmekte olan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin söz konusu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte kapsamlı modern bir hastane olacağını ifade etti.