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İl Genel Meclisi Başkanı Gürel, kamulaştırma ve satış eleştirilerine cevap verdi

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, CHP İl Başkanı Necati Tığlı’nın kamulaştırma ve satışla ilgili eleştirilerinin yanlış yönlendirildiğini söyledi.Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, Bulancak İlçesi...

İl Genel Meclisi Başkanı Gürel, kamulaştırma ve satış eleştirilerine cevap verdi

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, CHP İl Başkanı Necati Tığlı’nın kamulaştırma ve satışla ilgili eleştirilerinin yanlış yönlendirildiğini söyledi.Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, Bulancak İlçesi...

15 Nisan 2018 Pazar 14:41
İl Genel Meclisi Başkanı Gürel, kamulaştırma ve satış eleştirilerine cevap verdi

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, CHP İl Başkanı Necati Tığlı’nın kamulaştırma ve satışla ilgili eleştirilerinin yanlış yönlendirildiğini söyledi.

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, Bulancak İlçesi Yalıköy köy sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti köy tüzel kişiline ait olan Kerasus Dinlenme tesislerinin bulunduğu arsanın önce kamulaştırılıp, sonra satışıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

CHP il Başkanı Necati Tığlı’nın, kamulaştırma ve satışla ilgili eleştiri hedefinin yanlış yönlendirildiğini ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, kamulaştırma ve satış yetkisinin İl Genel Meclisi olmadığını söyledi.

İl Genel Meclisinin karar merci olduğunu ifade eden Gürel “İdare, İl Genel Meclisi’nden yapacağı işlerle ilgili yetki ister biz de meclis olarak yetki konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar alırız. Eleştirilere neden olan söz konusu kamulaştırma ve satışta bu doğrultuda olmuştur. İdare, İl Genel Meclisi’nden bazı kamulaştırma ve satışla ilgili yetki istemiş biz de mecliste oylamaya sunduk ve yetki oy çokluğuyla kabul edildi. Bundan sonra ise bütün yetkiler idarenin olmuştur. İdare bu yetki doğrultusunda araziyi kimden hangi bedelle kamulaştırmış, sonra da hangi gerekçeyle kime, kaç lira bedelle satmıştır? Bu soruların cevabını meclis olarak biz bilemeyiz. İl Genel Meclisi olarak bizim yaptığımız idareye kamulaştırma ve satış yetkisi vermektir. Kaldı ki bu yetkiler de belirli bir arazi üzerinden verilmemektedir. CHP İl Başkanı Necati Tığlı da eleştirileriyle birlikte bu soruların cevabını İl Genel Meclisi’nde araması yanlış adrese yönlendirilmiş olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.
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