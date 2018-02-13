Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü kutlandı

Giresun’un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Görele’nin kurtuluşunun 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenen törene Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tamer Yiğit, Görele Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Emre Dağhan, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görele Belediyesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başlayan kutlamalarda, Giresun Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda bir konuşma yapan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “100 yıl önce geldikleri gibi giden Rusların arkalarında bıraktıkları ermeni çetelerinin yaptığı katliamlar üzerinden neredeyse bir asır geçti. Bir asır değil birkaç asırda geçse o günlerin acısını Göreleli şahsında milletimiz asla unutmayacaktır. Çünkü tarih milletlerin hafızasıdır. hafızasını kaybetmiş benliğini yitirmiş toplumlar tarihi enkazlar içerisinde kaybolmaya mahkumdurlar. Kurtuluş günlerimiz bizi bize anlatan günler olma yolunda yanmış yıkılmış Anadolu’nun külleri üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin oturduğu günlerdir. Kurtuluş günü emperyalizmin Anadolu topraklarından sürüldüğü, Bağımsızlık ve özgürlük günümüzün pekiştirildiği gündür. Bayrağımızın coşkuyla dalgalanacağı en güzel günlerden biridir. Bu şehir halkı olarak ülkemiz düşman işgali altında iken namusunu toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş efsane yazan unutulmaz kahramanlıklara imza atan bir halktır. Bu gün özgür ayakları üzerinde duran bağımsız bir devlete sahip olduysak atalarımızın vermiş olduğu bu olumlu mücadele sayesinde bu günlere geldiğimizi hiç unutmuyoruz. 100. Yılını kutladığımızın bu günlerde bütün dünyaya mesajımız barış sevgi ve kardeşliktir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatana hizmet etmiş saygı değer aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnetle anıyor şu an Afrin’de canlarını ortaya koyan kahpe terör örgütlerine ve terör destekçisi devletlere karşı mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize Allahtan üstün başarılar diliyor” dedi.

Törende, Görele şehitliği ziyaret edilerek şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Kurtuluş günü nedeniyle okullar arasında yapılan çeşitli daldaki yarışmalarda ödül alan öğrencilere hediyeleri verildi. Görele Sair ve Yazarlar Derneğinin Düzenlediği “Görele” isimli şiir yarışmasında dereceye giren yarışmacıların ödülleri verildi. Etkinlik öğrencilerin günün anlamına uygun okuduğu şiirlerle devam ederken, sahneye çıkan Görele Horon Ekibi yöresel halk oyunlarından oluşan bir gösteri sundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın sunduğu gösteri büyük beğeni topladı.