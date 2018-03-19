Giresunlu 42 ve 47 Gönüllü Alayları için kahramanlık anıtı yapılacak

Kurtuluş Savaşında Giresunlular’dan kurulan 42. ve 47 gönüllü alayların isminin yaşatılmasına yönelik önerge, il genel meclisinde kabul edildi. İl Genel Meclisi Kültür Turizm Komisyonu’nun Giresun’a 42. ve 47. Gönüllü Alay anıtı ve parkı yapılmasıyla ilgili verdiği önerge meclis gündeminde kabul edildi.

İl Genel Meclisi Kültür Turizm Komisyonu Başkanı Çetin Çakıroğlu, yapılacak çalışmalarla ilgili verdiği bilgide; “ ’İlimizin övünç ve gurur kaynağı olan tamamı Giresun Uşaklarından kurulu 42. ve 47. gönüllü alayların yeni nesle de anlatılması ve unutturulmaması gerekmektedir. İlimizin Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarını ziyaret eden turistlere anlatılması gerekmektedir.Bunun içinde ilimizin giriş ve çıkışına “42. ve 47. Gönüllü Alayları (Giresun Uşaklarının) Şehrine hoş geldiniz” yazısı ile Milli Mücadelede ki tarihi olayları anlatan totem ve ışıklı tabela koyulması ve 1922 yılında Polatlı cephesinde kendisi ile alayının tamamı şehit düşen Tirebolulu Hüseyin Avni Alparslan ve askerleri için Tirebolu’ya anıt park yapılması için görüşmeler başlatılması kararı alındı. 47. Alay Komutanı Osman Ağa ve askerleri için il merkezinde Anıt Parkın düzenlenerek tarihi anlatan tabelalar ile şehit ve gazilerimizin isminin anıta yazılması da alınan kararlar içerisindedir. Giresunumuz’a yakışır yeni bir şehitlik yeri, tören alanı ve milli mücadelede destansı kahramanlıklarının yazılı olduğu bir anıt için çalışma yapılması gerektiği de Kültür Turizm Komisyonu üyelerinin İl Genel Meclisine önerdiği raporda yer almış ve İl Genel Meclisinde kabul edilmiştir. Meclis Başkanımız Mürşit Gürel ve Meclis üyeleri tarafından takip edilerek şehir giriş çıkışlarına tabela, anıt ve şehitlik için şehrimizde üç farklı yer önerilmiştir. Vali Harun Sarıfakıoğulları bu çalışmalar için, Kültür Müdürlüğü, İl Özel İdare, GİRTAB Belediyeler ile ilgili müdürlükler tarafından neler yapılabileceği görüşülmüştür. Şehitlik, Anıt ve tabelalar için neler yapılabilirliği proje çalışmalarına başlanılmıştır”dedi.