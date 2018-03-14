Giresun’da patpat bahçeye yuvarlandı: 1 yaralı

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, fındık bahçesinde ki bakımını yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Necati Çelik yönetiminde ki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine yuvarladı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların çabasıyla yola çıkartılan Çelik, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Çelik’in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.