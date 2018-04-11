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Giresun’da kitap günleri sürüyor

Giresun Belediyesi tarafından açılan ‘Giresun Kitap Günleri’ fuarı düzenlenen imza günleri ile devam ediyor.Okurlarıyla buluşmak üzere Giresun’a gelen yazarlar ise ilk defa düzenlenen fuardan oldukça memnun olduklarını belirtiyor.Hayatının...

Giresun’da kitap günleri sürüyor

Giresun Belediyesi tarafından açılan ‘Giresun Kitap Günleri’ fuarı düzenlenen imza günleri ile devam ediyor.Okurlarıyla buluşmak üzere Giresun’a gelen yazarlar ise ilk defa düzenlenen fuardan oldukça memnun olduklarını belirtiyor.Hayatının...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:18
Giresun’da kitap günleri sürüyor

Giresun Belediyesi tarafından açılan ‘Giresun Kitap Günleri’ fuarı düzenlenen imza günleri ile devam ediyor.

Okurlarıyla buluşmak üzere Giresun’a gelen yazarlar ise ilk defa düzenlenen fuardan oldukça memnun olduklarını belirtiyor.

Hayatının bir kısmı cezaevinde geçen ünlü hukukçu ve yazar Eşber Yağmurdereli, Yazar Emin Kara ile yazar Gülsüm Öz okurları ile buluşurken, sinema oyuncusu Meral Orhonsay ise söyleşide bulundu.

Yazar Eşber Yağmurdereli fuara ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin her yerine özellikle belediyeler tarafından kitap günleri düzenleniyor. Bu o kentin kültürüne, sanatına büyük katkı sağlıyor. Bu tür etkinliklerin Türkiye’nin her yerinde olmasını arzu ediyorum” dedi.

Yazar Emin Karaca ise “Ülkede öteden beri okumanın azlığından yakınıyoruz. 3 gündür buradayız, stantlarda ve çevremizde olup itene bakınca gençlerden oldukça ilgi gördük” ifadelerini kulandı.

Giresunlu yazar Gülsüm Öz de Giresun Belediyesi’ne ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek ilk defa düzenlenen kitap fuarına ilginin memnun edici seviyede olduğunu kaydetti.

Kitap fuarı ise 15 Nisan’da son bulacak. Fuarda her gün yazarlar okurları ile buluşuyor.
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