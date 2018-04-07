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Giresun’da ilk kez kitap fuarı açıldı

Giresun’da ilk defa Giresun Belediyesi’nin katkısıyla ‘Kitap Fuarı’ açıldı. 7-15 Nisan arası Atatürk Meydanı’nda açık olacak fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Açılışı fuarın onur konuğu şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Giresun...

Giresun’da ilk kez kitap fuarı açıldı

Giresun’da ilk defa Giresun Belediyesi’nin katkısıyla ‘Kitap Fuarı’ açıldı. 7-15 Nisan arası Atatürk Meydanı’nda açık olacak fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Açılışı fuarın onur konuğu şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Giresun...

07 Nisan 2018 Cumartesi 15:25
Giresun’da ilk kez kitap fuarı açıldı

Giresun’da ilk defa Giresun Belediyesi’nin katkısıyla ‘Kitap Fuarı’ açıldı. 7-15 Nisan arası Atatürk Meydanı’nda açık olacak fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışı fuarın onur konuğu şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu gerçekleştirdi.

Açılış öncesi konuşan Başkan Aksu, “İlk kez düzenlediğimiz kitap fuarında da Giresun halkının buraya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Cıvıl cıvıl yaşan bir kent Giresun. Türkiye’nin ve Karadeniz’in en güzel ve sosyal kenti Giresun’dur. Okumada da iyiyiz ve biz bunu desteklemek istedik. Fuarımızın hepimize, kentimize ve insanlarımıza katkı sağlaması dileği ile teşekkür ediyorum” dedi.
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