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Giresun Ticaret Borsası görev dağılımı yapıldı

Giresun Ticaret Borsası yeni yönetiminde görev dağılımları yapıldı.Yapılan seçim ile 14 kişilik meclis üyeleri yeni dönem için Ertaç Öztürk’ü Meclis Başkanlığı’na, Öner Sarıgül ile Hasan Kahraman meclis başkan yardımcılığına...

Giresun Ticaret Borsası görev dağılımı yapıldı

Giresun Ticaret Borsası yeni yönetiminde görev dağılımları yapıldı.Yapılan seçim ile 14 kişilik meclis üyeleri yeni dönem için Ertaç Öztürk’ü Meclis Başkanlığı’na, Öner Sarıgül ile Hasan Kahraman meclis başkan yardımcılığına...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:48
Giresun Ticaret Borsası görev dağılımı yapıldı

Giresun Ticaret Borsası yeni yönetiminde görev dağılımları yapıldı.

Yapılan seçim ile 14 kişilik meclis üyeleri yeni dönem için Ertaç Öztürk’ü Meclis Başkanlığı’na, Öner Sarıgül ile Hasan Kahraman meclis başkan yardımcılığına seçilirken katip üyeliğine ise Mustafa Çulfaz seçildi.

GTB’de Yaşar İbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda ise yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

“Hamza Bölük Başkanvekili, Ahmet Hamdi Akşen Yönetim Kurulu Üyesi, Necattin Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi, Osman Kaya Yönetim Kurulu Üyesi”

TOBB Genel Kurul Delegeliğine ise Yaşar İbaş, Hamza Bölük, Niyazi Gürsoy, Ertaç Öztürk ve Ünal Şensoy seçildi.
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