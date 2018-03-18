Giresun ekonomisine, "Sokak Ekonomisi" kazandırılacak

Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci’nin Malta Üniversitesi ile işbirliği ile başlattığı ’Sokak Ekonomisi’ projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Projeyi akademisyen Sirkeci ile birlikte yürüten Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Merve Yıldırım gözetiminde yapılan etkinlik Giresun Atatürk Meydanı’nda başlayarak, Gazi Caddesi’nde devam etti.

Etkinlik boyunca merhamet, sevgi ve hoşgörü anlayışının sokağa yansıması resmedildi. Halkla birebir yapılan ve anketlerle renklenen etkinlik sırasında, proje ile ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, bu projenin dünyada yaklaşık 2 milyar insana iş kapısı açtığını, Türkiye’ye yansımasının ise fevkalade olduğunu söyledi.

Projenin Giresun ayağının kendileri için çok önem arz ettiğine vurgu yapan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile diğer bölümlerde eğitim gören öğrencilerimizin katılımıyla bir deney gözlem ekibi oluşturduk. Giresun’umuzun kalbi Gazi Caddesi’nde uyguladığımız proje kapsamında 15 öğrencimizi birer sokak ekonomisti konumunda caddenin çeşitli yerlerine yerleştirdik. Boyunlarında takılı yazılarla yardım topladılar. Böylece hem halkımızın merhamet duygularını ölçtüler, hem de çeşitli sorular sorarak anket yaptılar. Halkımızın yaptığı yardımları Afrin’de şehit düşen Kahramanlarımızın ailelerine göndereceğiz."

“Ülkelerin ekonomilerinin lokomotifi”

Sokak ekonomistleri olarak adlandırdıkları seyyar satıcıları, ülkelerin ekonomilerinin lokomotifi olarak gördüklerini anlatan Yıldırım, "Sokak ekonomisi (seyyar satıcılar) yaşamımızın ve yarınlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Milyonlarca insanın ekmek kapısıdır ve on milyonlarca dar gelirli halkın ihtiyacını düşük maliyetle karşılayan ana unsurdur" diyerek şunları söyledi:

"Buradan hareketle, Giresun’da da sokak ekonomistlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının artırılması için neler yapılabilir ve biz nasıl katkı sağlamanın hesabı içerisindeyiz. Bu konudaki düşünce ve tasarımlarımızı sokak ekonomistinin kalkınması yönünde kullanabilmek için çalışacağız."

Sokak ekonomisinin her ülke için taşıdığı öneme vurgu yaparak Malta, Hindistan ve ABD gibi ülkelerden örnekler de veren Merve Yıldırım, projenin mimarı Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci’den övgü ile söz ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Projemiz ortakları olan ve bize büyük destek veren Giresun Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Ferudun Tekin, Giresun Belediye Başkanımız Kerim Aksu ve zabıta müdürlüğü ekipleri, TAVAK Başkanımız Prof. Dr. Faruk Şen ile çalışmalarımızı destekleyen STK’lara teşekkür ediyoruz.”