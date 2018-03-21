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Bu sefer gazeteciler eylem yaptı

Giresun’da görev yapan gazeteciler haber alma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde...

Bu sefer gazeteciler eylem yaptı

Giresun’da görev yapan gazeteciler haber alma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:18
Bu sefer gazeteciler eylem yaptı

Giresun’da görev yapan gazeteciler haber alma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün gerçekleşen üçüz bebeklerin doğumunu haber yapmak isteyen gazetecilere izin verilmemesi üzere bir araya gelen Giresunlu gazeteciler İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakmanın ardından Giresun Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Namık Baltaoğlu bir basın açıklaması yaptı.

Gazeteci Baltaoğlu açıklamasında, Giresun basının haber alma özgürlüğünün kısıtlandığını ifade ederek, yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Çeşitli gerekçeler uydurularak haberin yapılmasını engellendiğini belirten Baltaoğlu, “Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ailenin üçüz erkek çocukları olmuş. Haliyle bu dünyanın her yerinde haberdir. Basın mensubu arkadaşlarımız da dün haber yapmak için hastaneye gittiklerinde çeşitli gerekçelerle mazeret uydurmuşlar ve haber yapılmasını engellemişlerdir. Bir ailenin üçüz bebekle yaşadığı mutluluğu devlet sırrı mevzuatına tabi tutulmuştur. Sosyal medyada paylaşılarak haberleştirilen bir konu basına sansür olarak yansıması ve mevzuatların abartılması iyi niyetle bağdaşlaştırılamaz. Biz İl Sağlık Müdürlüğünü bu tutumundan dolayı kınıyoruz. Giresun’da zaman zaman bazı durumlarda haber değeri taşıyan olaylarda yine bazı engellemeler olmaktadır. Giresun basınından esirgenen bilgi ve fotoğraflar bölgemizdeki bazı illerin basın kuruluşlarına servis edilmektedir. Giresun basınının haber alma özgürlüğü neden kısıtlanmaktadır. Biz Giresun basın camiası olarak İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk koyuyor ve bu tutumu şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından gazeteciler il müdürlüğü önünden alkış tutarak ayrıldı.
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