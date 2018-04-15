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Belediye Başkanı baba oğlunun nikahını kıydı

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir oğlu Özgün Özdemir’in nikahını kıydı.Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir’in oğlu Özgün Özdemir hayatını Özlem Kurt ile birleştirirken,...

Belediye Başkanı baba oğlunun nikahını kıydı

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir oğlu Özgün Özdemir’in nikahını kıydı.Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir’in oğlu Özgün Özdemir hayatını Özlem Kurt ile birleştirirken,...

15 Nisan 2018 Pazar 14:39
Belediye Başkanı baba oğlunun nikahını kıydı

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir oğlu Özgün Özdemir’in nikahını kıydı.

Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir’in oğlu Özgün Özdemir hayatını Özlem Kurt ile birleştirirken, bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, ilçe belediye başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir, oğlunun bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ederken, ardından kendi oğlunun nikahını kıydı. Nikahı kıyan Belediye Başkanı baba nikah cüzdanını ise gelinine verdi.
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