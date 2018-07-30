MAZLUMDER Malatya Şubesi, bir kez daha 28 Şubat mahpusları için bir araya gelerek, bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasını üyelerden Mehmet Karaman okudu.

Cezaevleri söz konusu olduğu zaman, 28 Şubat zulmünün en ağır ve vahşi şekliyle devam ettiğinin herkesin malumu olduğunu dile getiren Karaman, defalarca bu meydan dahil çeşitli meydanlarda, adliye ve cezaevi önlerinde, dernek binalarında, kapalı salonlarda toplandıklarını söyledi.

28 ŞUBAT HORTLATILMAYA ÇALIŞILDI

“Her seferinde ‘Yeter Artık!’ dememize rağmen maalesef birileri için yetmemiş olacak ki bu zulüm devam ediyor” diyen Karaman, “90’lı yıllardan bugüne Türkiye ve dünyada çok şey değişmiş, rejimler yıkılıp rejimler kurulmuş, heyecan uyandırıcı devrimler ve halk hareketleri yaşanmış, işgaller ve darbelerle toplumlarımız baskılanmaya ve son yaşadığımız darbe girişimi ile 28 Şubat tekrar hortlatılmaya çalışılmıştır. Bütün bu değişimler karşısında değişmeyen bir zulüm olarak yargıdan kaynaklanan zulümler devam etmiştir. 28 Şubat’ın brifingli yargısı ile yerini bıraktığı paralel yargı süreçlerinde her ideolojiden binlerce insan sanık sandalyesine oturtulmuştur. Bu insanlar torba dosyalara dahil edilerek haberdar bile olmadıkları sözde eylemlerin sözde failleri yapılarak devletin faili meçhul sicili temizlenmeye çalışılmış ve tıkıldıkları cezaevlerinde unutulmaya terk edilmişlerdir” şeklinde konuştu.

20 YILDIR MAHPUSLAR AF TALEBİNDE BULUNUYOR

Bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü dile getiren Karaman, “Bu zulme, ‘Dur!’ demek için konuştuk, konuşacağız; bağırdık, bağıracağız. 28 Şubat’ın brifingli yargısının ve bu yargının tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının hukuksuz kararları ile devlete karşı suç işlediği iddiası ile 20 yılı aşkın süredir cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar. Defalarca vurguladığımız üzere kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir” diye konuştu.

TALEPLER YİNELENDİ

“28 Şubat mahpuslarının Kurban Bayramını aileleriyle birlikte geçirmelerini bekliyoruz. Bunun için herkes bahaneleri ve korkuları bir tarafa bırakarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir” diyen Karaman, MAZLUMDER olarak taleplerini yineledi. Karaman şunları kaydetti:

“Brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa bırakarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat’ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”