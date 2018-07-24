“ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR”

Partisinin Malatya İl Binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez memleketini ve ailesini ziyaret etti. Seçilen milletvekilleri ile atanan kabinenin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Karaduman, “Seçim ve sürecindeki kutuplaşma, kamplaşma ortamının yerini toplumsal uzlaşmaya bırakmasını temenni ediyorum. İktidarın 16 yıldan beri yürüttüğü politikalar, ülkemizi bir adım ileri götürmedi. Bu ülkenin kalkınması ve ileri gidebilmesi için iktidarda köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Biz Saadet Partisi olarak toplumun hiçbir ferdini kendimize düşman görmedik ve bundan sonra da görmeyeceğiz. Bizim düşman olarak telakki edeceğimiz şey, Malatyalının emeğini, Anadolu insanımızın alın terini sömüren vahşi kapitalist nizam ve ülkemizi her geçen gün bataklığa sürükleyen emperyalizmdir” diye konuştu.

Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret eden Karaduman, “Ben 26 yaşındayım. 23 yaşıma kadar Malatya’da yaşadım. Eğitimimi bitirdikten sonra Ankara’ya gitmiştim. Konya Milletvekili olsam da, ben bir Malatyalıyım. Malatya’nın 6 tane milletvekili var, yedincisi de benim. Bana ne zaman ihtiyaçları olursa olsun ben Malatya’nın, Malatya halkının emrine, hizmetine hazırım” dedi. (Bülten)