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Zifte yapışan keçiyi işçiler kurtardı

Malatya’da araziye dökülen asfalt ziftine yapışan keçiyi, belediye işçileri kurtardı. 

Zifte yapışan keçiyi işçiler kurtardı

Malatya’da araziye dökülen asfalt ziftine yapışan keçiyi, belediye işçileri kurtardı. 

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:56
Zifte yapışan keçiyi işçiler kurtardı

Malatya-Pütürge yolu Kubbe Dağı mevkiinde Karayolları ekiplerinin asfalt çalışması sonrası araziye döküldüğü sanılan zifte yapışan keçi 2 gün mahsur kaldı. Şans eseri bölgeden geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri ziftte mahsur kalan keçiyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Keçiye su veren işçiler, zifte yapışan hayvanı kurtarmak için çaba sarf etti. 
2 gün önce sürüden ayrılarak kaybolduğu öğrenilen keçinin sahibine de ulaşılırken, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kurtarılan keçi Büyükşehir Belediyesinin bakım onarım şantiyesine götürüldü. 
Bölgedeki vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yol yapımı sırasında araziye dökülen ziftlerin hayvanlar için büyük tehlike oluşturduğunu söyleyerek bu konuda ekiplerin daha duyarlı olmalarını istedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KeçiKüçükbaşZift
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