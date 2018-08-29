Zifir-i Azap vizyona giriyor

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu Ömer Konakçı, "Benimle beraber toplam dört Malatyalı oyuncunun rol aldığı Zifir-i Azap adlı sinema filmimiz 7 Eylül’de vizyona giriyor. Çekimleri Sinop Boyabat’ta yapılan 7 Eylül 2018’de tüm Türkiye hatta yurt dışında bile vizyona girecek olan Özlem Bölükbaşı'nın yazdığı, Haydar Işık hocamızın yönettiği Zifir-i Azap, Hakan ve arkadaşlarının bir define peşinde kendilerini öngöremedikleri olaylar içerisinde bulmalarını konu ediniyor. Kısa yoldan parayı bulup, zengin olup, hayatını kurtarmak isteyen Hakan'ın, bu isteği için her yolu mubah kılmıştır, engel tanımaz bir hırsa bürünmüştür tüm benliği. Bu hırsı farkında olmadan en sevdiği arkadaşlarına da bulaştırır. İstemeden yaptığı bir hata Hakan ve arkadaşlarının kaderini büyük bir bilinmeze doğru sürükler. Bilmedikleri bir sona doğru yola çıkan gençlerin, aradıkları define ve Boyabat kalesine varan yolculuğu, kendi içlerinde kişilik bölünmesine kadar gider. İnançsızlığın gücü, Hakan'ın bilinmeyen bir dünyanın gerçeğini görmesi ve dehşetin kapılarını açmasıyla başlar. Namlunun ucuyla buluşan ihanetin karşılığında verilen bir söz... Girdikleri bu karanlık yolculuk inançsızlıklarının bir ışığı ve ölüm gerçeği ile yüzleşmeleri olacaktır. Zifir bin yılı aşkın tılsımlı bir gömü ve aklın sınırlarını zorlayacak bir yolculuk serüveni olan bu filmimiz de benimle birlikte Ayberk Yılmaz, Ümit Acar, Burhan Çelik, Mehmet Aydoğmuş, Gülfer Sarıgül, Özge Pirçek, Ömer Baran ve İrem Alhan rol aldı” ifadelerinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com