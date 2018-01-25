‘Zeytin Dalı Harekatı’ için Fetih Suresi okuyup, dua ettiler

Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Rumeli Mecidiye Tabyası’nda Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği tarafından, Afrin’de devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okunup, dualar edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD’ye karşı 5 gün önce başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ve Mehmetçik’in zaferi için Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Rumeli Mecidiye Tabyası’nda Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği tarafından Fetih Suresi okunup, dualar edildi.

Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği tarafından gerçekleştirilen programa Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Dernek Başkanı Ertekin Köse ve dernek üyeleri katıldı. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği Başkanı Ertekin Köse, "103 yıl önce üzerinde bulunduğumuz şüheda coğrafyamızda ülkemizin dört bir yanından, Balkanlardan, Orta Doğu’dan birçok yerden gelerek canını veren, kanını akıtan Mehmetçiklerimiz hücuma, taarruza kalkmadan önce buralarda Fetih Sureleri okunuyordu. Çanakkale ruhunu insanlara tanıtan şanlı ecdadımızın maddi manevi izlerinin bulunduğu şüheda coğrafyamız Çanakkale’de, Çanakkale ruhunu ve destanını insanlarımıza anlatan Çanakkale Şehitlikleri Tarihi Alan Kılavuzları olarak Afrin’de ve ülkemize tehdit olan her yerde canları pahasına vatanımızı savunan Mehmetçiklerimize, asker ve polisimize, tüm güvenlik mensuplarımıza 1915 yılında cephede bu mekanlarda okunan Fetih Suresi ve Kur-an’ı Kerimlerle yüce Allah’tan Mehmetçiklerimize yardım etmesini, Mehmetçiklerimizi her türlü kötülük, bela ve musibetlerden düşmanlara karşı korumasını temenni ediyoruz" diye konuştu. Ardından programda emekli imam Vahit Duyar ile Kilitbahir köyü imamı Aydın Yılmaz tarafından okunan Fetih Suresi ve dualar edildi. Program pilav ikramı ile sona erdi.