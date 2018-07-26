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Zengince çalışmaları inceledi

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Başkaya-Üçpınar-Barındır-Sakarya-Kölükler Mahallelerinin ulaşımını sağlayan Arızgeben mevkiinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. 

Zengince çalışmaları inceledi

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Başkaya-Üçpınar-Barındır-Sakarya-Kölükler Mahallelerinin ulaşımını sağlayan Arızgeben mevkiinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. 

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:19
Zengince çalışmaları inceledi

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Zengince Barındır Mahallesine de ziyarette bulundu. Kaymakam Zengince burada vatandaşlarla sohbet edip, mahallenin sıkıntıları hakkında bilgiler aldı. 
Ziyarette konuşan Kaymakam Zengince, “Bizleri davet eden Ahmet Ünver Amcamıza sağlıklı ömürler diliyorum. Zaman buldukça mahallemizi ziyaret edip sıkıntıları yerinde görüp, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu. 
Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Kaymakam Zengince, “Çalışkan ve özverili yöre halkını tebrik ediyorum. Kısa bir sürede olsa da yaz aylarında gurbette yaşayanlar Sılayı Rahimde bulunarak mahallelerine akın ediyorlar. Ayrıca Özellikle İstanbul’da gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerde birçok mahallemiz gibi, Başkaya-Üçpınar-Barındır-Sakarya-Kölükler Mahalle nüfusundan olup İstanbul’da ticari faaliyet gösteren hemşehrilerimizin birlikteliği yardımlaşma faaliyetlerini takdir ediyoruz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evren Hakan ZenginceDarendeKaymakam
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