Zehirli ayakkabı uyarısı!

İtalya Milano’da yapılan bir operasyonda, zararlı atıkları yasadışı yollarla işleyen ve ham maddelerini Türkiye, Meksika ve Kanada gibi ülkelere gönderen çetenin gözaltına almasıyla ortaya çıkan vahim durum başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerde yaşan vatandaşları telaşa soktu. Bu ucuz ve zehirli olarak tabir edilen ayakkabıların Malatya’da da bulunup bulunmadığı tartışılırken, konuyla ilgili gazetemize bilgiler veren çocuk ayakkabı satıcısı Sinan Elçi, 20 yıldır ayakkabı sektöründe çalıştığını belirtti.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÖN PLANDA

Zehirli atıklardan imal edilen ayakkabıların Türkiye ve Malatya’da bulunduğunu düşünmediğini ifade eden Elçi, “Türkiye genelinde ve Malatya’da o ayakkabılardan olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye sağlık konusunda biraz daha ön planda. Bizler sattığımız ürünler marka. Hep yerli, deri ayakkabıları satıyoruz. Ham maddesi emitasyonel olan ürünler de muhtemelen olur ama ürünlerimizin yüzde 90- 100’ü deri olduğu için sıkıntı yok. O tür ayakkabılarda Türkiye’de üretildiğine dair amblem ve değerleme bulunmuyor. Yani Türkiye’de üretilen ayakkabıların tabanında Türkiye’de üretildiğine dair arma bulunur. Taban fabrikası da Türkiye’de yer alıyor” diye konuştu.

KANSERE KADAR NEDEN OLABİLİR

Orijinal olmayan ayakkabıların ayak sağlığını çok etkilediğini belirten Elçi, şunları kaydetti:

“Bir ayakkabının orijinal mi yoksa yan ürün mü olduğunu anlamak aslında çok zor. Sadece bizim gibi bildik, tanıdık satıcılar ayırt edebilir. Müşterilerimize güven verdiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü ayakkabıları toptan aldığımız yer belli. Problemli olan ayakkabıları tekrar iade edebiliyoruz. Ben vatandaşlarımıza ucuz ayakkabı almamalarını tavsiye ediyorum. Bildikleri, tanıdıkları, güvendikleri yerlerden ayakkabılarını alsınlar. Ucuz olan ayakkabılar atık malzemeden imal edilen ayakkabılardır. Bu tür ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz etkiler. Mesela ayaklarda şişme olur, kızarıklıklar olur. Parmak araları kabuk bağlar, ödem oluşur. Neredeyse bu ayakkabılar ileriki zamanlarda cilt kanserine kadar neden olabilir.”