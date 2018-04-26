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Zamma Gelince Yoklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TSK’nın içine bile ayrımcılık yerleştirildiğini, sivil memurların üvey evlat muamelesi gördüğünü savunarak, “TSK’da çalışan sivil memurlara taşeron işçi muamelesi yapılıyor. Çalışırken varlar, zamma gelince yoklar” dedi.

Zamma Gelince Yoklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TSK’nın içine bile ayrımcılık yerleştirildiğini, sivil memurların üvey evlat muamelesi gördüğünü savunarak, “TSK’da çalışan sivil memurlara taşeron işçi muamelesi yapılıyor. Çalışırken varlar, zamma gelince yoklar” dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:41
Zamma Gelince Yoklar

18 Nisan 2018 tarihinde onaylanan Türk Silahlı Kuvvetleri Yan Ödeme Kararnamesi ile subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarına 400 TL zam yapılırken, aynı kıta, karargah ve kurumlarda birlikte çalışan, aynı lojmanlarda kalan, aynı servislerle mesaiye giden sivil memurlar bu son zamdan da yararlanamadı. Sivil memurlar, son yıllarda yapılan iyileştirmelerde kendilerinin sürekli yok sayılmasının haksızlık olduğunu, üvey evlat muamelesi görmekten yorulduklarını ifade ediyorlar.

TSK’NIN İÇİNE BİLE AYRIM SOKTULAR”

Konuyla ilgili sivil memur sendikaları temsilcileri ile sürekli diyalog içinde olduklarını ifade eden CHP STK’lar, Sendikalar ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "TSK’nın asli unsurlarından olan, gerektiğinde 24 saat çalışma esasıyla çalışan sivil memurların, TSK’da yapılan iyileştirmelerde sürekli dışlanmaları kabul edilemez. Aynı kurumda yanyana çalışan iki personelden birini diğerinden ayırmak, birine öz diğerine üvey evlat muamelesi yapmak haksızlıktır.Yapılan bu uygulama çalışma barışını derinden yaralamaktadır. AKP Hükûmeti'nin en istikrarlı yaptığı iş ,toplumu bölmektir. Şehit ve gazi aileleri arasında bile ayrım yapan hükümet, gözbebeğimiz TSK’nın içine bir kez daha ayrım sokmuş, 17 Şubat’ta Merasim Sokak’ta yan yana şehit düşen askeri ve sivil personeli ölüm bile ayırmazken, hükümet zam kararnamesi ile ayırmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

“İŞ BARIŞINI BOZAN UYGULAMALARI SONLANDIRACAĞIZ”

Hükûmetin eşit işe eşit ücret cümlesini dilinden düşürmediğini ancak uygulamaya geldiğinde çalışma hayatında bu sözün asla yerine getirilmediğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “TSK’da çalışan 50 bini aşkın sivil memurun defalarca dışlanması, özlük haklarından mahrum bırakılması, yapılan zamlardan yararlandırılmaması bunun en net göstergesidir. 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP İktidarında çalışma yaşamındaki sorunları tek tek ortadan kaldıracak, iş barışını bozan uygulamaları sonlandıracağız” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaZamTsk
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