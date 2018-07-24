Yüzakı Bulvarı’na altyapı yatırımı

Konuyu değerlendiren MASKİ Genel Müdür Ertan Mumcu, “Yüzakı Bulvarı Büyükşehir Belediyemizin Malatya trafiğinin rahatlaması anlamında İlimize kazandırdığı önemli ve prestij bir cadde. Tabi yer yer Yüzakı Caddesi’nde yapılaşmalar devam ediyor. Muhtemelen birkaç yıl içerisinde konutlaşma tamamlandığında mevcut çevreyolumuzu Tecde, oradan İsmetpaşa ve Güney Kuşak Yolu’na taşıyarak, Malatya’nın dairesel anlamda şehir merkezine erişiminde önemli bir aks oluşturulacak. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Yüzakı Caddesi boyunca yağmursuyu kanallarımız, kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı döşemelerimiz devam ediyor. Yüzakı yaklaşık çift yönlü 6 bin metre, burada toplamda yağmur suyu ile birlikte yaklaşık 11 bin 800 metrelik bir altyapı söz konusu. Yaklaşık maliyetimiz 3 milyon 300 Bin TL civarında” diye konuştu. (Bülten)