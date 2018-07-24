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Yüzakı Bulvarı’na altyapı yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yüzakı Bulvarı’nda altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, projenin bölge için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yüzakı Bulvarı’na altyapı yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yüzakı Bulvarı’nda altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, projenin bölge için büyük önem taşıdığını söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:35
Yüzakı Bulvarı’na altyapı yatırımı

Konuyu değerlendiren MASKİ Genel Müdür Ertan Mumcu, “Yüzakı Bulvarı Büyükşehir Belediyemizin Malatya trafiğinin rahatlaması anlamında İlimize kazandırdığı önemli ve prestij bir cadde. Tabi yer yer Yüzakı Caddesi’nde yapılaşmalar devam ediyor. Muhtemelen birkaç yıl içerisinde konutlaşma tamamlandığında mevcut çevreyolumuzu Tecde, oradan İsmetpaşa ve Güney Kuşak Yolu’na taşıyarak, Malatya’nın dairesel anlamda şehir merkezine erişiminde önemli bir aks oluşturulacak. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Yüzakı Caddesi boyunca yağmursuyu kanallarımız, kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı döşemelerimiz devam ediyor. Yüzakı yaklaşık çift yönlü 6 bin metre, burada toplamda yağmur suyu ile birlikte yaklaşık 11 bin 800 metrelik bir altyapı söz konusu. Yaklaşık maliyetimiz 3 milyon 300 Bin TL civarında” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Su Ve Kanalizasyon IdaresiMASKİYüzakı BulvarıMalatyaErtan Mumcu
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