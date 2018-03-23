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YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 12:57
YURTTA HAVA DURUMU

Öğle saatlerinde rüzgarın iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı beklenirken yağacak yağmurun çamur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ineceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, iç ve batı kesimlerde kuvvetli, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmurlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

İHA

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