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Yufka ekmekler hazırlanıyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Malatya’da kadınlar kışlık yufka ekmek hazırlamaya başladı.

Yufka ekmekler hazırlanıyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Malatya’da kadınlar kışlık yufka ekmek hazırlamaya başladı.

04 Eylül 2018 Salı 13:45
Yufka ekmekler hazırlanıyor

Ev kadınları, geleneksel hale gelen kışlık emek olarak yufka açmaya başladı. Yufka ekmek yapımıyla kadınlar hem yardımlaşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Özellikle ara mahallelerde yaşayan kadınlar, kışlık yufka ihtiyaçlarını karşılamak için sabahın erken saatlerinde hamur yoğurmakla başlıyorlar işe. Günde ortalama 30 kilogram un ile yaklaşık 250 ekmek pişiren kadınlar, hazırladıkları ekmekleri kolay tüketilmesi ve sağlıklı olması nedeniyle kış mevsimi için stokluyor. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Yufka EkmeklerSONBAHAR
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