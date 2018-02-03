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YÖRESEL LEZZETLER TANITILDI

Türkiye’nin farklı bölgelerine ait doğal lezzetler, Aydın’da açılan Anadolu Doğal Organik Yöresel Köy Ürünleri Pazarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

YÖRESEL LEZZETLER TANITILDI

Türkiye’nin farklı bölgelerine ait doğal lezzetler, Aydın’da açılan Anadolu Doğal Organik Yöresel Köy Ürünleri Pazarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 17:40
YÖRESEL LEZZETLER TANITILDI


Efeler Fatih Kapalı Pazar yerinde bin metrekarelik alanda yaklaşık 60 firmanın katıldığı pazarda, Malatya’nın Kayısısı’ndan Kütahya’nın Tarhanası’na, Afyon’un Pişmaniyesi’nden Ordu’nun Fındığı’na kadar bir çok doğal ve organik ürünler pazarda yer alıyor. 5 gün boyunca açık olacak olan Pazar’da yerel ürünler misafirlerin beğenisine sunulacak.


Aydın’da yöresel ürünler satışı yapan firma yetkilisi Çimen Çamoğlu, vatandaşları organik ürünler pazarına davet ederek; “Bugün burada Anadolu Organik Köy Ürünleri Pazarımızın açılışını yaptık. Türkiye’nin birbirinden eşsiz yaklaşık 2 bin 500 adet yöresel ürün potansiyeli var. Bu ürünlerin bir kısmını Fatih Kapalı Pazaryerinde bin metrelik bir alanda yaklaşık 60 firmanın ürünleri ile Aydın halkının ayağına getirmek istedik. Bu organizasyonu yapmaktaki bir diğer amacımız da bölgemizin yine gün yüzüne çıkmamış pek çok yöresel ürünü var. Bu etkinliği sürekli hale getirirsek bu ürünleri hem gün yüzüne çıkarmak için bir fırsat edineceğiz hem de tedarik için Aydın’ı bölgenin merkezi haline getireceğiz. Bu organizasyonun devamında Türkiye’nin diğer bölgelerinde de devam edeceğiz. Organizasyona halkımızın katılımlarını bekliyoruz ki biz bunu devamlı hale getirelim” dedi.


Kütahya’nın yöresel lezzetlerini tanıtan Gülnur Atakan ise, Yöresel ürünler pazarına Kütahya’dan geldiklerini belirterek, “Doğal tarhanamız, ev makarnamız, Kütahya’nın cimcik aşısı, kahvaltılık ve böreklik haşhaşımız var, çinilerimiz getirdik. Sıcak tarhana çorbamızdan gelenlere ikram ediyoruz” diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Doğal LezzetlerAnadolu Doğal Organik Yöresel Köy Ürünleri PazarıMalatyaKayısı
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