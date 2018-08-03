Yolda kalan üç yapının yıkımı gerçekleşti

Selçuklu Mahallesi sınırlarında bulunan ve çevre yoluna bağlanan caddeler araç trafiği anlamında Malatya’nın önemli akslarını oluşturuyorlar. Bölgede bulunan Doğu Garajı ve Toptancılar Sitesi’nin de ulaşımını sağlayan caddeler kavşak çalışmasıyla daha güvenli hale getiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta yıkım sırasında incelemelerde bulundular.

Aynı bölgede birkaç ay önce de yıkım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesi’nin birleştiği noktaya kavşak ve meydan düzenleme çalışmalarının yapılmasının elzem hale geldiğini söyledi.

“YOL MEDENİYETTİR”

Köprüağzı Caddesi’nde prestij cadde çalışmaları da yaptıklarını belirten Başkan Polat, “Ekip arkadaşlarımız hızlı bir çalışma sonucunda gerekli görüşmeleri yaptılar ve şuan o yapıları yıkıyoruz. Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesi hem Çevreyolu trafiğini hem de Battalgazi yolunun trafiğini rahatlatıyor. Yol medeniyettir. Çevre yolunun altı bizim için çok önemli. Buranın gelişimine ayrı bir önem veriyoruz. Bu bölgemizde gelişime katkı sağlayacak her yol projesini hemen hayata geçiriyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Önemli olanın milletin isteğini yerine getirmek olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Büyükşehir Belediye Başkanımız çevre yolu altında bulunan mahallelerimizin gelişimine ayrı bir önem veriyor. Biz bunu yakinen biliyoruz. Bu bölgelerimizin gelişimi için her türlü mücadeleyi veriyor. Yıkımı gerçekleştirilecek yapılar şehri izbe hale getirdiği gibi hiç istemediğimiz olaylara da ev sahipliği yapıyordu. Başkanımız göreve geldiği andan itibaren bu tür yapıların yıkımı için ayrı bir gayret gösteriyordu. Canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

DÜZENLEME KAZALARI ÖNLEYECEK

Selçuklu Mahallesinin hızlı bir değişime uğradığını belirten Mahalle Muhtarı Halil Ayaz ise “Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesini birleştiren noktada çok kazalar oldu. Yıkılan yapıların yerine yapılacak kavşak ve düzenleme çalışmaları bu kazaları önleyecek. Bu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyemize minnettarım. Mahalle sakinleri adına da Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com