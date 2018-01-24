Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118720
ALTIN
162.579
DOLAR
3.7569
STERLİN
5.2773
EURO
4.6291

YOLCU OTOBÜSÜNDE...

 Sivas'ın Gürün ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi. 

YOLCU OTOBÜSÜNDE...

 Sivas'ın Gürün ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 10:52
YOLCU OTOBÜSÜNDE...

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde mevkinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpeği 'Geçim' ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında valiz içerisinde gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde 3 kilo 79 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Olayın şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yolcu OtobüsüSivasMalatyaEsrarBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESKİ DEVLET BAKANI İÇİN CENAZE TÖRENİ
ESKİ DEVLET BAKANI İÇİN CENAZE TÖRENİ
MALATYA YOLUNDA UYGULAMA
MALATYA YOLUNDA UYGULAMA
BAŞARI KAYISI İLE GELDİ
BAŞARI KAYISI İLE GELDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim