YOLCU OTOBÜSÜNDE...

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde mevkinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpeği 'Geçim' ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında valiz içerisinde gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde 3 kilo 79 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. busabahmalatya.com