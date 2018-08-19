Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881

YOLA ÇIKACAKLARA UYARI!

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden aileleri ve otobüs şoförlerini uyaran Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, yola yorgun çıkılmaması gerektiğini kaydetti. Başkan Kutsal, “Hız limitine, emniyet kemerinin takılmasına ve cep telefonuyla konuşulmamasına dikkat edelim” dedi.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARI!

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden aileleri ve otobüs şoförlerini uyaran Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, yola yorgun çıkılmaması gerektiğini kaydetti. Başkan Kutsal, “Hız limitine, emniyet kemerinin takılmasına ve cep telefonuyla konuşulmamasına dikkat edelim” dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:30
YOLA ÇIKACAKLARA UYARI!

Her bayram öncesi olduğu gibi, yaklaşan Kurban Bayramı için de tatile gidecek olanları uyaran Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, BUSABAH’ a konuştu. Bayramı bayram tadında geçirmek, olası bir trafik kazası yapmamak için belirli zamanlarda uyarılar yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kutsal, ilk olarak tatile çıkan sürücülerin dinlenmiş olması gerektiğini söyledi.

HIZ LİMİTLERİNE UYULMASI LAZIM

Tatile giderken trafik kurallarına mutlaka uyulmasının gerekliliğine değinen Başkan Kutsal, “Sürücüler yorgun olarak ve gidecekleri yere daha çabuk gitmek için hız yapıyorlar. Bütün araçlarda olması gereken özellikle otobüslerde, büyük araçlarda emniyet kemerinin takılması gerekiyor. Hız limitlerine uyulması lazım. Tatile gidildiği için özellikleri araçlar yüklü oluyor. Bavullar, eşyalar vs. bu eşyalar araç içerisinde bulunmaması gerekiyor. Mesela kaza yapıldığı zaman bu eşyalar insanların başlarına düşebilir, daha ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir. Hızla birlikte 5 kilogram ağırlığındaki bir eşyanın ağırlığı 500 kilograma çıkıyor. Tatile giden aileler çocuklarını aracın ön koltuğuna kesinlikle almasınlar. 50 kilometre hızla da gidilse bir kaza anında bu çocuk camdan dışarıya fırlayabilir. Kısacası hız limitine, emniyet kemerinin takılmasına ve cep telefonuyla konuşulmamasına dikkat edelim. Son zamanlarda meydana gelen kazaların birçoğu cep telefonları yüzünden oluyor. Araca binen herkesin emniyet kemerinin mutlaka takılması gerekiyor ve hız limitine kesinlikle uyulmalı. Sürücülerimiz 2 saatte bir mola vermeleri lazım” diye konuştu.

FARKINDALIK YARATILDI

Önceki gün uygulamaya konan “Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesine de değinen Başkan Kutsal, “Ben bu projenin etkili olacağına inanıyorum. Bu projeyle özellikle çocuklarda farkındalık yaratıldı. İnşallah bu farkındalık bizleri trafik kurallarına uymaya sebep olur” dedi. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahri'de yollar asfaltlandı
Bahri'de yollar asfaltlandı
Yeşilyurt’ta eğitim ileriye gidiyor
Yeşilyurt’ta eğitim ileriye gidiyor
Tozdan ve çamurdan kurtuldular
Tozdan ve çamurdan kurtuldular
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim