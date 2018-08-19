YOLA ÇIKACAKLARA UYARI!

Her bayram öncesi olduğu gibi, yaklaşan Kurban Bayramı için de tatile gidecek olanları uyaran Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, BUSABAH’ a konuştu. Bayramı bayram tadında geçirmek, olası bir trafik kazası yapmamak için belirli zamanlarda uyarılar yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kutsal, ilk olarak tatile çıkan sürücülerin dinlenmiş olması gerektiğini söyledi.

HIZ LİMİTLERİNE UYULMASI LAZIM

Tatile giderken trafik kurallarına mutlaka uyulmasının gerekliliğine değinen Başkan Kutsal, “Sürücüler yorgun olarak ve gidecekleri yere daha çabuk gitmek için hız yapıyorlar. Bütün araçlarda olması gereken özellikle otobüslerde, büyük araçlarda emniyet kemerinin takılması gerekiyor. Hız limitlerine uyulması lazım. Tatile gidildiği için özellikleri araçlar yüklü oluyor. Bavullar, eşyalar vs. bu eşyalar araç içerisinde bulunmaması gerekiyor. Mesela kaza yapıldığı zaman bu eşyalar insanların başlarına düşebilir, daha ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir. Hızla birlikte 5 kilogram ağırlığındaki bir eşyanın ağırlığı 500 kilograma çıkıyor. Tatile giden aileler çocuklarını aracın ön koltuğuna kesinlikle almasınlar. 50 kilometre hızla da gidilse bir kaza anında bu çocuk camdan dışarıya fırlayabilir. Kısacası hız limitine, emniyet kemerinin takılmasına ve cep telefonuyla konuşulmamasına dikkat edelim. Son zamanlarda meydana gelen kazaların birçoğu cep telefonları yüzünden oluyor. Araca binen herkesin emniyet kemerinin mutlaka takılması gerekiyor ve hız limitine kesinlikle uyulmalı. Sürücülerimiz 2 saatte bir mola vermeleri lazım” diye konuştu.

FARKINDALIK YARATILDI

Önceki gün uygulamaya konan “Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesine de değinen Başkan Kutsal, “Ben bu projenin etkili olacağına inanıyorum. Bu projeyle özellikle çocuklarda farkındalık yaratıldı. İnşallah bu farkındalık bizleri trafik kurallarına uymaya sebep olur” dedi. busabahmalatya.com