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YKS’ye dair merak edilenler

Yaklaşık 2 milyon civarında öğrencinin girmiş olduğu YKS sınavının sonuçları merak içerisinde bekleniyor. ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

YKS’ye dair merak edilenler

Yaklaşık 2 milyon civarında öğrencinin girmiş olduğu YKS sınavının sonuçları merak içerisinde bekleniyor. ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

24 Temmuz 2018 Salı 11:05
YKS’ye dair merak edilenler

Malatya’dan da binlerce üniversite adayları, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak tercihlerini gerçekleştirecek. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

TERCİH SIRASI ÖNEMLİ

Adaylar, kılavuzda Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek. 2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ösymYKSTercih
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