Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109851
ALTIN
179.339
DOLAR
4.1285
STERLİN
5.8561
EURO
5.1036

YILLIK İŞLETME CETVELİNİZİ VERİN!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 30 Nisan 2018 tarihine kadar, sanayi işletmelerinin, 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerektiğini bildirdi.

YILLIK İŞLETME CETVELİNİZİ VERİN!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 30 Nisan 2018 tarihine kadar, sanayi işletmelerinin, 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerektiğini bildirdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:25
YILLIK İŞLETME CETVELİNİZİ VERİN!

Yapılan açıklamada, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde; (1 Ocak-30 Nisan) tarihleri arasında vermeleri zorunludur. Konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’nin (SGM 2014/11) 11. maddesinin 1. fıkrasında; Yıllık İşletme Cetveli, e-devlet kapısı veya Bakanlık Web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, 30 Nisan 2018 tarihine kadar sanayi işletmeleri; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresine girerek; 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. uncu maddesi gereği 2018 yılı içerisinde bin 46 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicile Kayıtlı işletmelerin herhangi bir mağduriyete uğramaması için Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden Yıllık İşletme Cetvellerini vermeleri hususu önemle duyurulur” denildi.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
BilimSanayi Ve Teknoloji İl MüdürlüğüYıllık İşletme Cetveli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’tan Doğu Guta’ya 125 ton gıda yardımı
Kahramanmaraş’tan Doğu Guta’ya 125 ton gıda yardımı
Rize’den Afrin’deki Özel Harekatçılara görüntülü sürpriz
Rize’den Afrin’deki Özel Harekatçılara görüntülü sürpriz
Kore gazisine 68 yıl sonra madalya
Kore gazisine 68 yıl sonra madalya

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim