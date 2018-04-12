YILLIK İŞLETME CETVELİNİZİ VERİN!

Yapılan açıklamada, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde; (1 Ocak-30 Nisan) tarihleri arasında vermeleri zorunludur. Konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’nin (SGM 2014/11) 11. maddesinin 1. fıkrasında; Yıllık İşletme Cetveli, e-devlet kapısı veya Bakanlık Web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, 30 Nisan 2018 tarihine kadar sanayi işletmeleri; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresine girerek; 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. uncu maddesi gereği 2018 yılı içerisinde bin 46 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicile Kayıtlı işletmelerin herhangi bir mağduriyete uğramaması için Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden Yıllık İşletme Cetvellerini vermeleri hususu önemle duyurulur” denildi.busabahmalatya.com