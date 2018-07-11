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Yıldıztepe Mahallesi’ne sıcak asfalt dökülüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi devam ediyor. Bu kapsamda 4 sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Yıldıztepe Mahallesi’ne sıcak asfalt dökülüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi devam ediyor. Bu kapsamda 4 sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:16
Yıldıztepe Mahallesi’ne sıcak asfalt dökülüyor

Battalgazi ilçesinde kendi Konkasör ve Asfalt Plenti’ni kurarak hizmette kaliteyi ve verimliliği artıran Battalgazi Belediyesi, altyapısı tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt çalışmaları kapsamında Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan Güçlü, Zülfikar, Bahçesaray ve Güngören sokaklarında sıcak asfalt çalışması yapıldı.

BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Ben öncelikle Selahattin Gürkan Başkanıma ve onun nezdinde bütün ekibine, çalışanlarına Battalgazi ilçesine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve yapacak oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Battalgazi ilçesi Selahattin Başkan ile güzel. Selahattin başkanda Battalgazi ilçesi ile güzel. Özellikle son dönemlerde Selahattin Başkanın mahalle sorunları ile ilgili muhtarlarla birebir telefonlaşarak onların isteklerine, taleplerine önem vermesi ve bu konuda belediyenin bütün personeline, ekipmanına sorunların çözülmesi noktasında tam yetki vermesi, özelliklede bu konuda bizden bilgi alması bizim için onur vericidir. Kendisi özellikle son 15 günde 2 defa beni aradılar, Yıldıztepe Mahallesi’nin sorunları çözüldü mü, çözülmedi mi bilgi aldılar. Bir kısmının çözüldüğünün bir kısmının da halen çözülmeyi beklediğini kendilerine ilettim. Ve bana söylediği şu söz beni m için çok değerlidir;  ‘Muhtarım benim belediye olarak hiç bir eksiğim yok, ekipmanım, makinelerim, param, her şeyim var. Bütün yetkililere, personele ben yetki vermişim. Hangi noktada sorunların çözülmediği zaman bire bir sen beni ara gerekeni ben yaparım’ demesi benim için her şeye değer. Buradan kendisine gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin de devamını diliyorum. İnşallah daha uzun yıllar Battalgazi ilçesinde Sayın Başkanımın yapacağı güzel işler var. Özellikle planlı projeli ve geleceğe yönelik çalışmaları bizim için bir umut, bir mutluluk kaynağıdır. Ben uzun yıllarda Battalgazi ilçesine hizmet yapacağına inanıyorum. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Yıldıztepe MahallesiBattalgaziAsfalt çalışması
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