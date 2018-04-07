Yıldırım’da riskli yapılar yerini güvenli binalara bırakıyor

Yıldırım Belediyesi, ideal şehir hedefi doğrultusunda örnek çalışmalara devam ediyor.

Yıldırım’da 2014’den bugüne güvenli olmayan 936 konut yıkılarak yerine 2 bin 314 konut inşa edilirken, 161 adet iş yeri yıkılıp 293 adet yeni iş yeri inşa edildi. Son 30 yıl zarfında aşırı göç neticesinde hızla artan riskli yapılara Yıldırım’da geçit verilmiyor. İlçe genelinde güvenli olmayan yapılara asla müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İdeal şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım’ı yeniden inşa ediyoruz. Bu hedefi gerçekleştirme yolunda riskli ve güvenli olmayan yapılara göz yummuyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Yıldırım artık güvenli konutları, sosyal donatı alanları ve geniş yollarıyla örnek bir yaşam alanı olacak” dedi.

Türkiye’nin en geniş çaplı kentsel dönüşüm hamlesiyle Yıldırım’ı modern bir şehir haline getirmek için projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Vatandaşlarımız için büyük tehlike arz eden riskli yapılar aynı zamanda ilçemizin değerinin artmasında büyük engel teşkil ediyor. Ayrıca can ve mal güvenliğini düşündüğümüz zaman deprem kuşağında yer aldığımızı unutmadan bu gerçekle yaşamayı öğrenmek zorundayız. İnsanlarımızın canlarını tehlikeye atamayız. İdeal şehircilik anlayışıyla oluşturulmuş modern ve güvenli konutlarda yaşamak herkesin hakkı” şeklinde görüşlerini ifade etti.