Yıldırım’a modern pazar yerleri inşa ediliyor

Yıldırım Belediyesi, özgün mimariye sahip modern pazar yerleri ile vatandaşlara hijyenik ve güvenli alışverişin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Kentsel dönüşümü vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendiren Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin talepleri üzerine modern ve hijyenik pazar yerleri oluşturuyor. Piremir, Mimarsinan, Arabayatağı ve Millet mahallelerine inşa edilecek modern kapalı pazar yerleri Yıldırım’da kalite standartlarını üst noktaya çıkaracak. İnşaat çalışmaları başlayan ve hızla süren, toplam 10 bin 516 metrekare inşaat alanında yapılacak Piremir Kapalı Pazar Yeri’nde 339 pazar tezgahı ve 150 araçlık otopark alanı yer alacak. Çok amaçlı kullanıma sahip olacak kapalı pazar alanı, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak modern tesiste ayrıca satış birimleri, kafeterya, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacak. İnşaat seviyesinde yüzde 50 aşamasına gelinen, 4 bin 93 metrekare inşaat alanında oluşturulmaya hazırlanan Mimarsinan Kapalı Pazar Yeri’nde 176 pazar tezgahı ve otopark alanı bulunacak. Kapalı pazar alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacak çok amaçlı modern tesis, pazar kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Tesiste ayrıca ticaret alanları satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane, engelli tuvaletleri ve mescit bulunacak.

Ödüllü projeler kazandırılıyor

Yıldırım Belediyesi’nin prestiji tescillenen projelerinden olan ve gayrimenkul sektörünün ‘oscarları’ niteliği taşıyan Sign Of The City Awards 2017’de mimarisindeki yenilikçi tasarımı ile çevresinde öne çıkan, işlevsel özelliği kadar sosyal bir buluşma mekanı oluşturan, farklılaşan bir proje olması nedeniyle ‘Kent ve Mimarlık Kategorisi En İyi Mimari Tasarım (Kamu)’ dalında ödül kazanan Arabayatağı Pazar Yeri bölgeye artı değer sağlayacak. 11 bin 204 metrekare inşaat alanında yapılacak Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri’nde 683 pazar tezgahı ile 218 araçlık otopark alanı yer alacak. Pazar alanı olarak hizmet verecek çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, haftanın belirli günleri ise otopark olarak hizmet vererek bölgenin park sıkıntısını da ortadan kaldıracak. Mevcut pazar yerinin bulunduğu bölgede mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacak. Öte yandan Yıldırım’da en yüksek nüfusa sahip olan ve modern yaşam alanlarıyla ilçenin kentsel dönüşüm anlayışına uygun olarak gelişen Millet Mahallesi de ihtiyacı olan modern niteliklerdeki kapalı pazar yerine kavuşuyor. 9 bin 423 metrekare alanda yapılması planlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde 284 pazar tezgahı bulunurken, 72 araçlık otopark alanı da projede mevcut. Mahalle sakinlerinin hijyen içerisinde ve güvenle alışveriş yapabileceği tesis, satış birimleri, teknik birimler, idari birimler, mescit, abdesthane ve kafeterya ile hizmet verecek. Pazar alanı olarak hizmet vermenin yanında haftanın belirli günleri ise otopark olarak kullanılacak modern pazaryeri, bölgede otopark problemleri yaşanmasının önüne geçecek.

Şehrin çehresi değişecek

İlçede yapılacak Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünü ortak sosyal kullanım alanları ile destekleyeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Pazar alanları en az yeşil alanlar ve spor alanları kadar önemli mekanlardır. Mahallelerimizin yapısına ve ihtiyacına göre planladığımız otoparktan yaşam alanına, sosyal ve kültürel tesislerden spor alanlarına, tarihi mirastan kültür sanata ve eğitime kadar, hayatın her alanındaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yıldırım’ı ideal ve yaşanabilir bir şehir yapmanın temeli insanlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor. Kentsel dönüşüm sayesinde çehresi değişecek şehrimiz, sadece konutlarıyla değil sosyal yaşam alanlarıyla da vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacak. Semt pazarlarımızı mahallelerimizin merkezi konumlarında yer almasını istiyoruz. Ayrıca pazarların üstünü kapatarak, daha geniş alanlarda rahat alışveriş imkanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.