YETİŞTİĞİ İLÇEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Söz konusu Has Tülübaş bitkisinin dünyada sadece Darende ilçesi sınırlarında yetişmekte olduğunu söyleyen Arslan, “İlçenin tanıtımı ve dünyaya açılması açısında çok önemli bir faktör olarak önümüzde duran Has Tülübaş bitkisinin varlığının Darende’de olması Darende açısından çok önemli bir şanstır” dedi.



Konu ile ilgili olarak yaklaşık 3 yıldır süren çalışmaların sonuna gelindiğini söyleyen Arslan, eylem planı çerçevesinde kurulacak komisyon ile ilçede 5 yıl sürmesi öngörülen çalışmalara başlanılacağını kaydetti.

Arsalan, tıbbı ve aromatik değere sahip olan bitkinin ilerleyen zamanlarda ekonomik değerli ile ilgili da çalışmalar yapılacağını, bitkinin korunması ve çoğaltılmasının yöre halkına ve ülkeye ekonomik katkılar sağlayacağının önemine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgilere göre Has Tülübaş bitkisinin ilk örnekleri, 1953 yılında Huber-Morath tarafından, Darende - Gürün arasında toplanırken, 1967 yılında, aynı kişi tarafından yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Florada tip lokolitesi Darende - Gürün olarak verilerken, diğer bir lokalite olarak Darende - Akçadağ arası verildi.



Has Tülübaş endemik bitkisinin, sadece Darende ve Gürün arasında Tohma Vadisi civarında yayıldığı ve Malatya’da görülen yaklaşık 40 endemik bitki türünden biri olduğu belirtildi.

Has Tülübaş bitkisinin odunsu köklere sahip çok yıllık bir bitki tür olduğu, ilkbahar ile birlikte büyümeye başlayan gövdesinin mayıs ayı ile birlikte çiçek açmaya başladığı, haziran sonuna kadar çiçeklerini koruduğu, çiçekte iken çok gösterişli bir endemik bitki olduğu, temmuz ayında ise meyvelerinin olgunlaştığı öğrenildi. busabahmalatya.com

