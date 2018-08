Yeşilyurt’ta yatırımlar devam ediyor

Yeşilyurt’un saha çalışmalarını yerinde incelemeye devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'taki ulaşım ağını daha konforlu ve kaliteli hale getirdikçe yaşam standardı da buna paralel olarak yükselmektedir. Araç ve yaya trafiğinin akıcı ve hızlı olması adına dört yılda yaptığımız büyük yatırımlarla hizmet götürmediğimiz tek bir mahallemiz kalmadı “ diye konuştu.

SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI

Yolların kalite seviyesi ve niteliğinin kent yaşamını direk etkilemesinden dolayı bu yöndeki hizmetlere büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Çınar, “Görev süremiz boyunca 58 bin 893 metre imar yolu açma, 312 bin 202 ton sıcak asfalt serimi, 348 bin 507 metre sathi kaplama, 783 bin 138 metre kare kilit taşı döşeme,12 bin 062 metreküp perde duvar ve 53 bin 463 metreküp taş duvar işlemi gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar belirlediğimiz hedefin üzerine çıkmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MARKA ŞEHİR

Melekbaba, Tepeköy ve Şeyhbayram mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden detaylı bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Planlı ve sürekli devam eden çalışmalarımızla ilçemizde asfaltsız yol bırakmayacağız. İlçe genelindeki tüm mahalle ve ara sokaklarda sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyoruz. Yapılan planlama doğrultusunda asfaltsız yol bırakmamakta kararlıyız. Asfalt serimi, kilit taşı, sathi kaplama, asfalt onarım çalışmaları, stabilize, konkasör gibi her alanda çalışmaları koordineli bir şekilde yürütüyoruz. İlçemizin her noktasına hizmetlerimize ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız; Yeşilyurt’u her alanda büyütüp, geliştirmek ve marka şehir haline getirebilmektir. Sosyal ve fiziki anlamda ki çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz” diye konuştu” sözlerine yer verdi.

YOLLARIMIZIN STANDARDINI YÜKSELTİYORUZ

Dört yıl içerisinde hizmet götürmedikleri tek bir mahalle bırakmadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Yol medeniyet anlayışından yola çıkarak ilçemizdeki ulaşım ağını her geçen gün daha nitelikli hale getiriyoruz. Kırsal mahallelerimizin en ücra yerlerine kadar hizmet ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımızla konforlu hale getiriyoruz. Yeşilyurt'un mutlu insanlarının huzur ve güveni için projeler üretiyor ve büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Buradaki hizmetlerimizin hızlı ve akıcı olmasında büyük emekleri olan, çalışanlarımıza destek veren muhtarımız başta olmak üzere değerli mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TALEPLERİ ÖNEMSİYORUZ

Başkan Çınar, Yeşilyurt’taki bütün cadde ve sokakların prestij seviyesini yükseltmeye aralıksız devam ettiklerini ifade ederken, Tepeköy mahallesinde ki ziyareti sırasında Dilek, Sütlüce, Topraktepe ve Tepeköy Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldiklerini ve devam eden çalışmalar üzerine geniş kapsamlı istişare ettiklerini söyledi. Yeşilyurt’un çehresini değiştiren yatırımların hayata geçmesinde muhtarlardan büyük destek aldıklarının altını çizen Başkan Çınar, “ Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle saha çalışmaları sırasında sürekli görüş alış verişinde bulunuyoruz. Tepeköy’deki çalışmalar sırasında o bölgedeki muhtarlarımızla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Muhtarlarımız sıkıntılarını aktardılar, bizlerde planlamalarla ilgili bilgiler paylaştık, bu tür görüşmelere devam edeceğiz” dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Dilek, Sütlüce, Topraktepe, Şeyhbayram ve Melekbaba mahalle muhtarları, mahallelerine gösterilen ilgiden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. (Bülten)