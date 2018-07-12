Yeşilyurt’ta değişim-dönüşüm çalışmaları

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edilen Bostanbaşı Mahallesi ile Çırmıktı’da sürdürülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gezisinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Çınar, “Yeşilyurt ilçesi sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi yol ve asfalt çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Yeşiyurt’ta asfaltsız yol bırakmayacağız. Mahallelerimizdeki hayat standartlarını yükseltmek, hemşerilerimizin rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına cadde ve sokakların görüntüsünü nezih ve nitelikli hale ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bütün yatırımların daha modern bir Yeşilyurt için olduğunu anımsatan Başkan Çınar, “Bostanbaşı mahallesi ile Çırmıktı’ta devam eden çalışmalarla yollarımız daha sağlıklı, estetik ve modern bir görüntüye kavuşacak. Değişim ve dönüşüm hizmetlerini titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizdeki bütün cadde ve sokakların prestij seviyesini yükseltmeye aralıksız devam ediyoruz. Hemşerilerimize en iyisini sunmak için belirli bir program dâhilinde Yeşilyurt’un yenileme ihtiyacı olan bütün cadde ve sokaklarını baştan aşağıya nitelikli hale getiriyoruz. İlçemizin, modern yapılarıyla dikkat çeken ve düzenli büyümesiyle örnek oluşturan Bostanbaşı Mahallesinde kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, Yeşilyurt ilçesinin simgesi olan, özellikle yaz aylarında vatandaşların zaman geçirmek adına tercih ettiği Çırmıktı’da ise asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Yol medeniyettir bilincini kendimize şiar edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt yapısı tamamen yenilenen sokak ve caddelerimizde sürdürülen asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını da kısa sürede tamamlamak, oluşan hasarları giderip, zedelenen yerlere hızlıca sıcak asfalt sererek burada yaşayan hemşerilerimize konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyoruz. Yeşiyurtumuzu geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.