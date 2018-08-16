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Yeşilyurt'un turizm potansiyeli masaya yatırıldı

‘Yeşilyurt’un Turizm Potansiyelini Artırma’ istişare toplantısı düzenlendi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tanıtımına önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'un turizm potansiyeli masaya yatırıldı

‘Yeşilyurt’un Turizm Potansiyelini Artırma’ istişare toplantısı düzenlendi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tanıtımına önem verdiklerini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:57
Yeşilyurt'un turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Turizme önem verdiklerine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt, sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle ziyaret edenlerin kendisinden ve insanlık tarihinden bir iz bulabileceği kadar özgün ve yılın her mevsimi turizme uygun özel bir ilçedir. Yeşilyurt, Malatya’nın Büyükşehir statüsüne girmesinden bugüne kadar en hızlı gelişen ve en hızlı büyüyen ilçesidir. Yeşil alanlarıyla göz dolduran ilçemizin özellikle yaz aylarında mesire ve dinlenme alanlarına yerli ve yabancı misafirlerimiz çok büyük rağbet göstermektedir. Doğası ve iklimiyle herkesi kendisine hayran bıraktıran ve ilgi odağı oluşturan Yeşilyurt’umuz doğal güzelliklerini daha fazla tanıtımını yapmak gerekiyor” diye konuştu.

Çırmıktı bölgesinde ki 13 adet tescilli tarihi evlerin kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını, bu evlerden ikisinin butik otele çevrilmesi noktasında ki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iç turizmin harekete geçmesini sağlayacak yatırımlar ve projeler hakkında davetlilere detaylı bilgiler paylaştı. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtTurizmPotansiyel
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