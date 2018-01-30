Yeşilyurt Belediyespor’un başarılı sporcularını ağırladı 

Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi’nin maddi ve manevi destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, bünyesinde yer alan takımların katıldıkları turnuvalarda aldıkları başarılı sonuçlarla isminden söz ettirmeye başladı.



Yerel turnuvaların haricinde bölgesel ve ulusal düzeyde tertiplenen turnuvalarda kazandığı kupalar ve şampiyonluklarla belirlenen hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen, bünyesinde 850’si lisanslı olmak üzere toplam bin 200 sporcuyu barındıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, elde edilen başarıların ardından markalaşma yolunda önemli mesafeler kat etmiş durumda.

İl ve bölge şampiyonluğu bulunan Yeşilyurt Belediyespor Kulübü basketbol takımı 2. Ligdeki mücadelesine devam ederken, 2. Ligde yer alan masa tenisi takımı ise minikler ve büyüklerde il şampiyonasında birinci oldu. Masa Tenisi oyuncularından Zeynep Gökduman ise 130 sporcunun katılımıyla Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Minikler Şampiyonasını 13’üncü sırada tamamlayarak önemli bir başarının altına imza attı. Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı Antrenörü Orhan Altay ise, Hatay’da düzenlenen Masa Tenisi Dostluk Ligi Süper Grup Şampiyonluğunu elde etti.



Güreş takımı üç yıl üst üste Malatya'daki şampiyonaları birinci sırada tamamlarken, üç Avrupa iki Türkiye birinciliği dereceleri bulunmaktadır. Futbol’da Bölgesel Amatör Futbol Ligindeki mücadelesine devam eden Yeşilyurt Belediyespor’un U-14 ile U-19 Futbol Liginde yer alan takımları ise aldıkları başarılı sonuçlar ve şampiyonluklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.



U16 futbol takımı namağlup Malatya şampiyonu oldu

Yeşilyurt Belediyespor U16 futbol takımı Sanayispor’la oynadığı finalin ikinci maçını 5-1 kazanarak Malatya Amatör U16 Futbol Ligi’nde namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

Yeşilyurt Belediyespor satranç takımı 1.Ligde, Voleybol Takımı ise 2.Ligdeki mücadelesine devam ederken, satranç takımı oyuncularından Dila Baloğlu, Türkiye Satranç Şöleninde 11 yaş kategorisinde Türkiye Birincisi oldu. Halk oyunları ekibi ise Malatya'daki şampiyonluğunun yanı sıra bölgesel yarışmalardaki şampiyonluklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren okçuluk, tekvando ve görme engelliler takımları ise katıldıkları turnuvalarda önemli başarıların altına imza atmaya devam ediyorlar.



başarılı oyunculara tebrik

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü çatısı altında katıldıkları yerel ve ulusal turnuvalarda ciddi başarıların altına imza atan U16 futbol takımı ile masa tenisi takımı oyuncularını makamında ağırladı. Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra takım antrenörlerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Polat, elde edilen başarılardan dolayı kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuları tek tek kutlayarak tebrik etti.

“Yeşilyurt Belediyespor’da ki başarılı sonuçlar hepimiz gururlandırmaktadır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyespor bünyesindeki branşlarda elde edilen kupaların kendilerini onurlandırdığını, gençlere sahip çıkmaya ve sportif faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren takımların başarılarından gurur duyduklarını söyleyen Polat, gençlerin güzel şartlarda spor yapmalarına imkan tanımak için kurulan Yeşilyurt Belediyespor’un hedeflediği yolda emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, “Yeşilyurt Belediyespor, kentimize ve ilçemize çok güzel hizmetlerde bulunan bir spor kulübümüzdür. Sporun sadece bir dalıyla değil, tüm branşlarda ilimize başarıyla hizmet eden kulübümüz çatısı altında faaliyetlerini sürdüren futbol, satranç, basketbol, voleybol, masa tenisi, tekvando, güreş, görme engelliler ve vücut geliştirmede elde edilen başarılar sağlıklı ve güzel bir gelecek açısından bizleri umutlandırmaktadır. Hepimizi gururlandıran başarıların altına imza atan bütün genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum, bize kupalarla gelerek en büyük hediyeyi veren sporcularımıza desteklerimiz artarak devam edecektir. U16 Futbol Takımımızın namağlup şampiyonluğu, masa tenisinde 2.Ligde, satrançta 1.Ligde, voleybol’da 2.Ligde olmak bizim adımıza onurdur. Satranç Takımı oyuncularımızdan Dila Baloğlu’nun Türkiye Şampiyonu olması, masa tenisi oyuncularımızdan Zeynep Gökduman’ın Minikler Türkiye Şampiyonasına katılarak 130 sporcu arasından 13. sırada turnuvayı tamamlaması büyük başarıdır. Sporcularımızın hepsinin alınlarından öpüyorum, onlar bizim geleceğimiz umudumuzdur. Yeşilyurt Belediyespor, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen, katıldığı turnuvalarda kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil eden, bizimde her türlü desteği verdiğimiz başarılı bir kulüptür. Başkanımızı, Yönetim Kurulu Üyelerimizi, Antrenörlerimizi ve bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum ve kutluyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com