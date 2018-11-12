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Yeşilyurt Belediyespor grupta 2. sıraya yükseldi

Bölgesel Amatör Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Malatya Yeşilyuırt Belediyespor’un zirve mücadelesi sürüyor. 

Yeşilyurt Belediyespor grupta 2. sıraya yükseldi

Bölgesel Amatör Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Malatya Yeşilyuırt Belediyespor’un zirve mücadelesi sürüyor. 

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:34
Yeşilyurt Belediyespor grupta 2. sıraya yükseldi

Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederek 19 puan toplayan ve haftayı ikinci sırada kapatan Malatya ekibinde keyifler yerinde. 
Hayati Palancı’nın öğrencileri, grubun yenilgisiz takımı Şarkışla Belediyespor, Dersim 62 ve Şanlıurfa Belediyespor ile çekişmeli bir mücadele içerisine girerken, takımda kazanılan son Anka İstiklal maçı sonrası şampiyonluğa olan inanç daha da arttı. 
Mavi beyazlılar bu hafta sahasında bir diğer şampiyonluk iddiası bulunan takım Şanlıurfa Belediyespor’u konuk ederken, Şarkışla Belediyespor ise deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşılaşacak. 
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYeşilyurt Spor
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