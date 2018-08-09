Yeşilyurt Belediyespor, Ağrı 1970 takımıyla hazırlık maçı oynayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Palandöken kampı sürüyor.

Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerle gücüne güç katan Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, kamp çalışmaları için gittiği Erzurum Palandöken’de ikinci günü geride bıraktı.

14 gün sürecek kamp çerçevesinde güç depolamanın yanında, hazırlık maçları oynamayı planlayan mavi-beyazlılar bu doğrultuda 11 Ağustos Cumartesi günü Bölgesel Amatör Lig takımı Ağrıspor 1970 takımıyla karşı karşıya gelecek.

26 kişilik kamp kadrosunda Malatya'daki çalışmalarda yer almayan Kırgız futbolcu Kaiumzhan'ın da bulunduğu belirtilirken, bir forvet oyuncusunun da ilerleyen günlerde çalışmalara dahil olacağı bildirildi.

Mavi-beyazlılar Palandöken kampının 20 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.

Takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı yaptığı açıklamada, verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Malatya'daki hazırlıkların ardından Erzurum kampına başladıklarını aktaran Palancı, "Erzurum’da verimli bir kamp süreci geçiriyoruz. Bilindiği gibi hava sıcaklıklarının Türkiye ortalamasının altında olduğu Erzurum kamp için ideal bir yer. 26 kişilik kadromuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya'daki çalışmalarda yer almayan yeni transferimiz Kaiumzhan da aramızda bulunuyor. 14 gün sürecek kampımız çerçevesinde güç depolamanın yanında hazırlık maçları da oynayacağız. 11 Ağustos Cumartesi günü Bölgesel Amatör Lig takımı Ağrıspor 1970 takımıyla burada bir müsabaka oynayacağız ve son durumumuzu yakından görmüş olacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com