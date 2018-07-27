Yeşilyurt Belediye personelleri kan bağışında bulundu

"Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır” düşüncesiyle Türk Kızılay’ına bağlı Kan Bağış Merkezi’nin etkinliklerine destek vermeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi, doğal afetler başta olmak üzere acil kan arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına tam destek sağladı.

Yeşilyurt Belediyesi hizmet binasında kurulan ünitede düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelleri yoğun ilgi gösterdi.

Kan Bağışı etkinliğiyle toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye ve Dünya’nın farklı yerlerinde yaşanan acil olaylarda insanlara yardım eli uzatan Türk Kızılay’ın kan rezervindeki ünitelerin dolu olması için kan bağışının artması gerekiyor, bizler de bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kan bağışı noktasında toplumun daha fazla bilinçlenmesini hedefliyoruz. Sağlığı yerinde olan herkes belli aralıklarla kan vermelidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi sürekli ortaya koyuyoruz. Kan bağışı konusunda hemşerilerimizin duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Etkinliğimizi sahiplenen belediye personellerimize ve kan bağışı etkinliğine destek veren kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kan bağışının toplumsal bir duyarlılık ve insani bir yaklaşım olduğunu ifade eden Çınar, “Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak kan bağışı konusunda çok duyarlıyız. İhtiyaç olsun olmasın tüm imkânlarımızla Kızılay’ın her zaman yanında olmuşuzdur. Sağlık açısından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına koşan Kızılay'ımızın stoklarına, kan birikimine katkı sağlamak bizimde görevlerimiz arasındadır. Kızılay’ımız dünyanın her tarafında nerde bir sıkıntı varsa, nerede bir üzüntü varsa, nerede bir afet varsa mutlaka orada olur ve oranın insanlarına el uzatır, burada din, dil, ırk farkı gözetilmez. Bu yönden bakıldığı zaman Kızılay’ın rezervinde kan birikiminin sürekli olması bizim açımızdan da önem arz etmektedir. Kan vermek aynı zamanda kişi açısından sağlık demektir, çünkü vücut kanı verdiği zaman kan hücrelerinin yenilenmesi de sağlanmaktadır. Doktorlar da zaten kan vermenin sağlıklı olduğunu ifade ediyorlar” diye konuştu.