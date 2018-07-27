Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95082
ALTIN
191.241
DOLAR
4.8723
STERLİN
6.3737
EURO
5.6645

Yeşilyurt Belediye personelleri kan bağışında bulundu

Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasını sürekli destekleyen Yeşilyurt Belediyesi, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Yeşilyurt Belediye personelleri kan bağışında bulundu

Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasını sürekli destekleyen Yeşilyurt Belediyesi, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:33
Yeşilyurt Belediye personelleri kan bağışında bulundu

"Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır” düşüncesiyle Türk Kızılay’ına bağlı Kan Bağış Merkezi’nin etkinliklerine destek vermeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi, doğal afetler başta olmak üzere acil kan arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına tam destek sağladı. 
Yeşilyurt Belediyesi hizmet binasında kurulan ünitede düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelleri yoğun ilgi gösterdi. 
Kan Bağışı etkinliğiyle toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye ve Dünya’nın farklı yerlerinde yaşanan acil olaylarda insanlara yardım eli uzatan Türk Kızılay’ın kan rezervindeki ünitelerin dolu olması için kan bağışının artması gerekiyor, bizler de bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kan bağışı noktasında toplumun daha fazla bilinçlenmesini hedefliyoruz. Sağlığı yerinde olan herkes belli aralıklarla kan vermelidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi sürekli ortaya koyuyoruz. Kan bağışı konusunda hemşerilerimizin duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Etkinliğimizi sahiplenen belediye personellerimize ve kan bağışı etkinliğine destek veren kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Kan bağışının toplumsal bir duyarlılık ve insani bir yaklaşım olduğunu ifade eden Çınar, “Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak kan bağışı konusunda çok duyarlıyız. İhtiyaç olsun olmasın tüm imkânlarımızla Kızılay’ın her zaman yanında olmuşuzdur. Sağlık açısından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına koşan Kızılay'ımızın stoklarına, kan birikimine katkı sağlamak bizimde görevlerimiz arasındadır. Kızılay’ımız dünyanın her tarafında nerde bir sıkıntı varsa, nerede bir üzüntü varsa, nerede bir afet varsa mutlaka orada olur ve oranın insanlarına el uzatır, burada din, dil, ırk farkı gözetilmez. Bu yönden bakıldığı zaman Kızılay’ın rezervinde kan birikiminin sürekli olması bizim açımızdan da önem arz etmektedir. Kan vermek aynı zamanda kişi açısından sağlık demektir, çünkü vücut kanı verdiği zaman kan hücrelerinin yenilenmesi de sağlanmaktadır. Doktorlar da zaten kan vermenin sağlıklı olduğunu ifade ediyorlar” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayYEŞİLYURT BELEDİYESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da 5 kişi vefat etti
Malatya'da 5 kişi vefat etti
Yelek ve montlar Arapgir’de dikilecek
Yelek ve montlar Arapgir’de dikilecek
MUMCU'DAN GÜRKAN'A ZİYARET
MUMCU'DAN GÜRKAN'A ZİYARET
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim