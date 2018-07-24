YEŞİLYURT 335 KAMERAYLA GÖZETİLİYOR

Teknolojik gelişmelerden istifade ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kentimizdeki ve ilçemizdeki huzur ortamını daha iyi bir seviyeye getirmek adına farklı bölgelerdeki hizmet binalarımız, sosyal tesislerimiz, park alanlarımız, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz ile veznelerimizin olduğu noktaları 335 kamerayla sürekli kontrol altında tutuyoruz. 7/24 hizmet veren Görüntü İzleme Merkezimizde kurulan özel bir sistem aracılığıyla farklı noktalardan gelen görüntüler 365 gün sürekli olarak kayıt altına alınmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli personellerimiz tarafından takip edilen bölgelerimizde meydana gelebilecek her hangi bir olay karşısında elde edilen görüntüler talep gelmesi durumunda Emniyet Müdürlüğü ve diğer güvenlik birimleriyle paylaşılmaktadır. Gelen görüntüleri ayrıca resmi internet sayfamızdaki www.seyretyeşilyurt bölümünde paylaşarak yurt içi ve yurt dışındaki kıymetli hemşerilerimizin Yeşilyurt’u izlemelerine fırsat tanıyoruz. Kurduğumuz bu sistem, ilçemizdeki huzur ve güven ortamını daha da güçlü ileri seviyeye ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Teknolojik gelişmelerden sürekli istifade ederek ilçemizin her alanda gelişmesine önem vereceğiz” sözlerini kaydetti.

GÜVENLİK ŞART

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizim bütün hizmetlerimizin amacı; hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamaları ve refah seviyesi yüksek modern kentlerdeki hizmetlere kavuşmalarını sağlamaktır. Mutlu bir yaşamın temelinde de güvenlik yer almaktadır. Eğer yaşadığımız kent veya ilçede asayiş sorunu üst seviyede ise, insanlar mutlu değilse yapılan yatırımların hiçbir değeri olmaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan ilçemizi geleceğe taşıyacak yatırımları teker teker hizmete sunarken diğer taraftan güvenlik birimlerimizle ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki huzur ve güven ortamını daha iyi noktaya taşımak adına bu tür hizmetlere öncelik tanıyoruz. Geçtiğimiz yıl teknik alt yapısını kurduktan sonra hizmete sunduğumuz Güvenlik İzleme Merkezimiz aracılığıyla ilçemizi 335 kamerayla mercek altına alıyoruz. İnsanlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşadığı Yeşilyurt’ta ki mutlu yaşam şartlarını muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara taşımak adına teknolojik gelişmelerden de istifade ederek bu mutlu yaşam görüntüsünü kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimizin rahat ve güzel bir yaşam sürmeleri için Yeşilyurt’un her noktasında çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.